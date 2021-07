Tsuboi supera traumas e estreia com vitória no tênis de mesa

Tsuboi demonstrou um controle mental melhor que do adversário no quarto set, quando ficou atrás quase o tempo todo, chegou a perder por 9 a 7 e virou para vencer em 11 a 9.

O brasileiro, 37º do ranking mundial, conhecia bem o romeno (56º), já que eles disputam a mesma liga na Alemanha. Tsuboi começou bem o primeiro set e, mesmo com uma leve reação de Ionescu, conseguiu fechar em 11 a 6.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gustavo Tsuboi começou bem a disputa do tênis de mesa nas Olimpíadas de Tóquio. Já pela segunda rodada do torneio, ele enfrentou o romeno Ovidiu Ionescu e venceu por 4 sets a 1 neste domingo (25). Com isso, o brasileiro avançou para a terceira rodada da competição, quando enfrentará o nigeriano Quadri Aruna, na próxima terça-feira (27).

