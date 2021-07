Daniel Cargnin perde na semifinal e vai brigar pela medalha de bronze no judô

Antes da semifinal, o brasileiro de 23 anos havia superado Mohamed Abdelaal, do Egito, na primeira luta, Daniel Vieru, da Moldávia, nas quartas de final, e o italiano Manuel Lombardo -número 1 do mundo- nas quartas de final.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de passar pelo atual líder do ranking mundial, o judoca gaúcho Daniel Cargnin perdeu, por ippon, para o japonês Hifume Abe, no Budokan Cargnin na madrugada deste domingo (25), nas Olimpíadas de Tóquio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.