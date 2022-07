Trio treina com bola e pode reforçar o Santos contra o Fluminense na Vila

SANTOS/SP - O Santos pode ter Maicon, Luiz Felipe e Sandry para o jogo contra o Fluminense, nesta segunda-feira (1º), às 20h, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro. O trio esteve em parte do treino com bola da última sexta-feira (29), no CT Rei Pelé.

Maicon (lesão na panturrilha), Sandry (lesão na coxa) e Luiz Felipe (dores na coxa) treinavam separadamente até hoje, quando participaram da atividade comandada pelo técnico Lisca. O trio ainda não está confirmado para segunda, mas avançou consideravelmente.

Alex, com entorse no tornozelo direito, apresentou evolução clínica, mas continuou na academia e é dúvida. Lucas Pires, com lesão no joelho direito, ainda está em transição do departamento médico para o campo e sem previsão de retorno.

Se Maicon, Luiz Felipe e Alex não estiverem à disposição, Lisca precisará usar Derick e Jair, do sub-20, na zaga. A dupla tem treinado como titular no decorrer da semana livre. Eduardo Bauermann está suspenso.

Um possível Santos para enfrentar o Fluminense é: João Paulo; Madson, Maicon (Derick), Luiz Felipe (Jair ou Alex) e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinicius Zanocelo e Carlos Sánchez; Léo Baptistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

O Santos chega à partida com 26 pontos, ocupando a décima posição da tabela. O time vem de empate sem gols contra o Fortaleza, e busca um desempenho melhor para se aproximar do topo da tabela.

O Fluminense, por sua vez, vem embalado por vitória por 1 a 0 contra o Fortaleza, pelas quartas da Copa do Brasil -sob o comando de Fernando Diniz, o time já chega a 11 jogos sem perder. Antes disso, o time tricolor carioca venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Com 34 pontos, o Fluminense é o terceiro colocado da Série A, e busca a vitória para defender a vaga no G4.

Nesta segunda, o próprio técnico é desfalque confirmado, cumprindo suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. O zagueiro Manoel, o atacante Marrony e o volante Felipe Melo também cumprem suspensão. Nathan e David Braz, com problemas musculares, são dúvidas para a partida.

Comandado interinamente pelo auxiliar Eduardo Barros, o Fluminense deve ira campo com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro (David Duarte) e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: Às 20h (de Brasília) desta segunda-feira (1º)

Árbitro: Braulio Da Silva Machado (FIfa/SC)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: Premiere