Treinador do Inter tem planos para Paolo Guerrero na sequência da temporada

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Em entrevista coletiva após a derrota por 1 a 0 diante do Juventude, o treinador do Internacional, Miguel Ángel Ramírez, afirmou que conta com o atacante peruano Paolo Guerreiro para a sequência da temporada 2021. O técnico colorado ainda disse que não foi comunicado pelo jogador sobre insatisfação alguma.

"Estamos contando com os três (Galhardo, Yuri Alberto e Guerrero), contamos com o Paolo e pensamos em ter o jogador. Ele segue o protocolo de recuperação e quando estiver disponível, conto com ele", disse. "Ele não comentou nada comigo (sobre insatisfação), nem com o clube. Temos uma relação de respeito, sempre conversamos e até agora ele não me falou nada. Acredito que, caso tenha algo a falar, ele me contará", finalizou.

O empresário de Paolo Guerrero, afirmou na noite do último sábado (1) que pediu a rescisão contratual do atacante com o Internacional. Em nota, divulgada na manhã de hoje (2), ele afirma que "o jogador está insatisfeito com as recentes declarações públicas que os dirigentes do clube vêm fazendo". Atualmente, Guerrero se recupera de uma tendinite no joelho direito, o mesmo que passou por cirurgia de reconstrução de ligamento no ano passado.

O contrato de Guerrero, de 37 anos, com o Inter vai até dezembro deste ano. Segundo seu empresário, há interesse de Boca Júniors-ARG, além de outros clubes brasileiros e dois chineses. A partir de junho, o atleta já está disponível para assinar um pré-contrato.