Botafogo e Nova Iguaçu empatam na ida da semifinal da Taça Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (02), Botafogo e Nova Iguaçu se enfrentaram no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em partida válida pela ida de uma das semifinais da Taça Rio, e ficaram no empate sem gols.

Com o resultado deste fim de semana, o Botafogo precisa vencer por qualquer resultado para avançar para a final do torneio, já que o adversário teve uma campanha melhor na Taça Guanabara e joga com a vantagem de dois resultados iguais.

A partida deste fim de semana teve muita marcação e entrega dos jogadores de ambas as equipes, mas muitos erros de passe e poucas chances reais de gol, principalmente no primeiro tempo.

O meia Marco Antônio, do Botafogo, foi um dos poucos que se destacou de forma positiva. Atuando pelo lado esquerdo do ataque, o camisa 70 era a principal saída de escape do time quando recuperava a bola e conseguia incomodar o lateral André Santos, principalmente na primeira etapa.

O volante Rickson, do Fogão, não foi bem no confronto deste fim de semana, já que pouco ajudou na criação de jogadas ofensivas e foi amarelado aos 34 minutos após falta dura no meio-campo. Foi substituído ainda no intervalo do jogo para a entrada de Marcinho.

Com a desvantagem pela campanha pior na Taça Guanabara, o Botafogo escalou uma equipe mais ofensiva, com Felipe Ferreira e Marco Antônio jogando mais avançados, encostados no atacante Matheus Nascimento.

Porém, o que o time tinha de velocidade não tinha em finalização, e por isso as raras chances de gol foram desperdiçadas. A ausência de um jogador com maior faro de gol pesou na partida deste domingo.

Já o Nova Iguaçu entrou em campo para esta série de jogos com a vantagem, por isso tomaram uma postura mais cautelosa e tentando oferecer mínimos espaços em seus sistema defensivo.

Contudo, a falta de ousadia e qualidade quando tinha a bola foram os principais fatores para a equipe não conseguir marcar no estádio Nilton Santos.

HISTÓRIA DO JOGO

A partida começou com o Botafogo melhor, encontrando mais espaços no meio-campo e conseguindo criar perigo para a meta do goleiro Luis Henrique. As duas grandes chances do time nos primeiros quinze minutos foram com Marco Antônio, porém o meia errou nas finalizações.

Depois da investida do Fogão no começo, os visitantes conseguiram melhorar a marcação e equilibrar a partida, dificultando a troca de passe do adversário.

Porém, o Botafogo ainda teve oportunidade de abrir o marcador aos 40 minutos, quando a bola sobrou na entrada da área para Pedro Castro chutar forte, tirando do goleiro. O arremate passou muito perto da meta.

Aos 14 minutos do segundo tempo o Nova Iguaçu teve a melhor chance da partida. Cruzamento de Abuda e Anderson Künzel cabeceou bem, forte e baixo, porém a bola não entrou por causa da ótima intervenção do goleiro Douglas Borges.

Após a parada técnica, aos 20 minutos, os visitantes abriram mão de atacar e focaram em marcar forte o meio-campo, dificultando a produção ofensiva do Bota, que tentou até o final, mas não conseguiu marcar.

BOTAFOGO:

Douglas Borges; Jonathan (Warley), Kanu, Sousa e Paulo Victor; Rickson (Marcinho), Pedro Castro (Romildo) e Matheus Frizzo; Felipe Ferreira (Ênio), Marco Antônio (Ronald) e Matheus Nascimento. Técnico: Marcelo Chamusca.

NOVA IGUAÇU

Luis Henrique; André Santos, Leonardo, Rafinha e Mezenga; Abuda, Vandinho (Riquelme), Anderson Künzel (Andrey) e Dieguinho (Gabriel); Yan (João Pedro) e Luã (Canela). Técnico: Carlos Vitor.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 0 NOVA IGUAÇU

Competição: semifinal da Taça Rio

Dia: 02/05/2021

Hora: 18h00 (de Brasília)

Local: estádio Nilton Santos, em Rio de Janeiro (RJ)

Árbitra: Rejane Caetano da Silva

Assistentes: Andréa Izaura Maffra Marcelino de Sá e Fabiana Nobrega Pitta

Cartões amarelos: Pedro Castro e Rickson (Botafogo); Anderson Künzel, Abuda e Gabriel (Nova Iguaçu)