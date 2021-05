Messi resolve, Barcelona vence Valencia e se recupera no Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após tropeçar no meio de semana —derrota em casa para o Granada—, o Barcelona voltou a vencer no Campeonato Espanhol hoje, ao superar o Valencia por 3 a 2, fora de casa, de virada. Messi, com dois gols, foi o grande destaque da partida.

Com o resultado, o Barcelona empatou em pontos com o Real Madrid no Campeonato Espanhol —ambos tem 74, dois a menos que o líder Atlético de Madri. O Barça é o terceiro colocado, pois leva a pior no critério de desempate do confronto direto.

O Valencia, por sua vez, é o 14º colocado, com 36 pontos, e ainda briga para espantar de vez as possibilidades de rebaixamento.

O JOGO

O Barcelona começou o jogo com tudo e sufocou o Valencia nos primeiros minutos. Os donos da casa, porém, resistiram à pressão e equilibraram as ações até o intervalo. Os goleiros Cilessen e Ter Stegen evitaram que o placar saísse do zero.

No segundo tempo, cenário completamente diferente: logo aos seis minutos, depois de Gonçalo Guedes perder uma chance cara a cara com Ter Stegen, o zagueiro brasileiro Gabriel Paulista ganhou da defesa visitante na cobrança de escanteio e fez 1 a 0 de cabeça.

Aos 10 minutos, o árbitro marcou pênalti para o Barcelona. Depois de alguns minutos de revisão, Messi foi para a cobrança, Cliessen defendeu, mas, após confusão na área, a bola voltou aos pés do argentino, que fuzilou para as redes, empatando o jogo.

Aos dezoito minutos, Cilessen voltou a fazer grande defesa, desta vez em cabeceio de De Jong. No rebote, porém, Griezmann estava sozinho e completou para o gol vazio, virando o jogo para os visitantes.

Seis minutos depois, Messi cobrou falta com perfeição da entrada da área. Desta vez, Cilessen se esticou todo, mas não alcançou a bola, que ainda tocou a trave antes de entrar. Golaço! Aos 38 minutos, Soler recebeu na intermediária e arriscou de longe. O jogador do Valencia acertou uma bomba no ângulo de Ter Stegen e diminuiu para o Valencia, aumentando a emoção nos minutos finais. O placar, no entanto, permaneceu inalterado: 3 a 2.

SEQUÊNCIA

O Barcelona tem confronto direto com o Atlético de Madri na próxima rodada do Campeonato Espanhol. O time de Messi joga em casa no próximo sábado (8), e pode tirar a diferença para o líder com uma vitória.

Já o Valencia recebe o Valladolid, que também briga contra o rebaixamento, no próximo domingo (9).