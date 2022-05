Tottenham bate Arsenal no Inglês e aquece briga pela vaga da Champions

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Tottenham venceu o Arsenal por 3 a 0, em partida atrasada da 22ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto, realizado na tarde desta quinta-feira (12), contou os gols de Harry Kane (duas vezes) e Son para os Spurs.

Com o resultado do clássico londrino, a equipe de Conte fica com apenas um ponto a menos que os comandados de Arteta, que estão em quarto na Premier League, na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Por enquanto, o Tottenham —com a quinta colocação— segue com a vaga para a Liga Europa.

Inicialmente o confronto havia sido marcado para 15 de janeiro, mas foi adiado após um pedido do Arsenal, que alegou não ter 13 jogadores profissionais para o jogo por ter muitos casos de covid-19 e algumas lesões no elenco.

O Arsenal volta a campo na próxima segunda-feira (16), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Newcastle, fora de casa. Já o Tottenham encara o Burnley no domingo, às 08h (de Brasília). Ambas as partidas são válidas pela 37ª rodada do Campeonato Inglês.