"Torcida fez os trikas tremerem", brinca Danilo sobre virada no Allianz

O ótimo desempenho que tem apresentado com a camisa alviverde, inclusive sendo decisivo na final com um gol, gerou rumores sobre uma possível transferência para o exterior. Acerca disso, o atleta de 20 anos destacou que é uma questão de responsabilidade de seus agentes.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A goleada por 4 a 0 sobre o São Paulo neste domingo (3), que reverteu a desvantagem do jogo de ida na final do Paulistão e deu o título ao Palmeiras, foi alvo de brincadeiras do volante Danilo, um dos destaques da partida no Allianz Parque.

