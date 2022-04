Calleri derruba com tapa celular de torcedor do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Jonathan Calleri se mostrou bastante incomodado após a derrota do São Paulo sobre o Palmeiras, por 4 a 0, na final do Paulistão disputada neste domingo (3). Na saída do Allianz Parque, o argentino deu um tapa no celular de um torcedor palmeirense, que filmava algo no estacionamento do estádio.

Calleri caminhava ao lado de outros jogadores do São Paulo, como Gabriel Sara, Marquinhos e Jandrei, quando encontrou o torcedor. O celular do palmeirense imediatamente caiu no chão após o tapa.

Depois de perder por 3 a 1 a primeira partida, o Palmeiras conquistou o título com a vitória por 4 a 0 dentro do Allianz Parque. Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga, duas vezes, foram os autores dos gols alviverdes.