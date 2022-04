Ceni diz que titulares não viajarão para jogo da Sul-Americana na quinta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a goleada por 4 a 0 sofrida na final contra o Palmeiras deste domingo (3), o São Paulo já começa a pensar na estreia da Copa Sul-americana e no início do Brasileirão. O time enfrenta o Ayacucho na próxima quinta-feira (7), pela primeira rodada da fase de grupos, e o técnico Rogério Ceni pretende utilizar um time alternativo e focar na preparação para a competição nacional.

"O que eu achei que nós conseguimos mudar a chave que a gente imaginava, foi justamente essa força do meio de campo, Igor, Sara, Pablo. O Pablo surgiu em uma Copinha, não sabíamos... Entrou bem, ocupou seu espaço com méritos. Esses garotos deram a energia que esse time precisava para enfrentar times superiores ao nosso", disse o comandante em coletiva de imprensa após sofrer 4 a 0 do Palmeiras.

"Vamos para a Sul-Americana dar oportunidade para esses jogadores [reforços]. Os jogadores que iniciaram hoje não devem ir para a Sul-Americana, vamos montar um time para a primeira rodada do Brasileirão, não podemos passar a vergonha e os sustos do ano passado.

Assim, alguns dos reforços, como Nikão e Patrick, e os veteranos Miranda e Rigoni devem ter mais oportunidade e, portanto, jogar mais.

A equipe vai ao Peru na quinta-feira (7) enfrentar o Ayacucho e, no domingo, estreia no Brasileirão contra o Athletico, no Morumbi.