Torcida do Palmeiras apoia time em último treino antes da final do Paulista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de torcedores do Palmeiras foi até a porta da Academia de Futebol do clube para incentivar e apoiar os jogadores que treinavam pela última vez antes da final do Campeonato Paulista, que acontece neste domingo (3).

Uma das frases mais faladas pelo grupo foi de que o Verdão é o "time da virada", já que o Palmeiras precisa vencer por três gols de diferença para ser campeão estadual. Qualquer vitória por dois gols de diferença leva a decisão para a disputa por pênaltis.

A primeira partida da final foi marcada por um domínio do São Paulo, principalmente no segundo tempo. O tricolor paulista venceu por 3 a 1, sendo dois gols do argentino Calleri e o outro do jovem Pablo Maia. Raphael Veiga descontou de falta para o Verdão, já na reta final.

Vale lembrar que essa é a segunda vez seguida que os dois times estão decidindo o Campeonato Paulista, já que em 2021 o São Paulo se sagrou campeão após vencer o Palmeiras por 2 a 0 no Morumbi (o jogo de ida foi 0 a 0).