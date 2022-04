City vence Burnley e retoma liderança; Chelsea perde de virada do Brentford

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City visitou o Burnley, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Inglês neste sábado (2), venceu por 2 a 0, com gols de Kevin De Bruyne e Gündogan. O resultado coloca o time novamente na liderança da competição nacional.

O triunfo deixa o City com 73 pontos, um a mais do que o Liverpool, que um pouco mais cedo venceu o Watford por 2 a 0, gols de Diogo Jota e o brasileiro Fabinho.

A próxima partida dos comandados de Guardiola é no dia 05 de abril, quando enfrentam, em casa, o Atlético de Madrid, jogo válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

O primeiro gol da partida saiu logo aos 04 minutos, com um belo gol de De Bruyne. O jogador belga aproveitou o domínio do seu companheiro de equipe Sterling para chutar forte, sem chances para o goleiro Pope.

Exatamente 20 minutos os visitantes ampliaram a vantagem, desta vez com Gündogan e novamente com participação de Sterling. O atacante inglês encontrou o volante sem marcação dentro da área, liberdade suficiente para sair o segundo gol do City. Vale destacar que o chute foi desviado pela zaga e tirou completamente Pope da jogada.

O segundo tempo foi controlado pelo Manchester City, que já tinha uma boa vantagem no marcador e fazia questão e ter mais tempo com a bola. Aos 34 minutos, o brasileiro Gabriel Jesus quase fez o terceiro ao acertar a trave.

Depois de tentar durante todo o primeiro tempo, o Chelsea enfim conseguiu abrir o marcador, aos três minutos do segundo tempo, com o zagueiro Rüdiger, que aproveitou assistência do volante Kanté.

A comemoração dos torcedores do Chelsea durou muito pouco, já que dois minutos depois veio o empate do Brentford, com o meia Vitaly Janelt. A assistência foi do atacante Mbuemo.

O gol de empate dos visitantes deu uma outra cara para a partida, com o Brentford indo para cima dos Blues e anotando não só mais um gol, como dois. O tento da virada foi de Christian Eriksen, aos 09 minutos, e o próximo foi novamente de Janelt.

Na reta final, aos 40 minutos, ainda deu tempo para o Brentford marcar o quarto gol do time, com Yoane Wissa. O curioso é que o jogador tinha entrado no jogo dois minutos antes de balançar as redes.

O Chelsea decepcionou seus torcedores neste fim de semana ao perderem de virada para o Brentford por 4 a 1. O gol dos Blues foi marcado por Rüdiger, enquanto Eriksen, Wissa e Janelt (duas vezes) fizeram pelos visitantes.

O resultado mantém os comandados de Tuchel com 59 pontos, distante dos dois primeiros colocados do Campeonato Inglês. Além disso, aumentam as chances de verem o rival Arsenal mais próximos, já que os Gunners estão com 54 pontos e uma partida a menos.

O próximo compromisso do Chelsea na temporada é no dia 06 de abril, quando enfrenta o Real Madrid. O confronto é válido pela Liga dos Campeões e acontecerá em território inglês.