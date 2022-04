São Paulo decide Paulista com Palmeiras em vantagem revertida só uma vez na final

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Palmeiras e São Paulo decidem neste domingo (3) o Campeonato Paulista. No Allianz Parque, a formação alviverde tem uma missão cumprida apenas uma vez em toda a história da competição: a conquista do título após derrota por dois gols de diferença na primeira partida da final.

No jogo de ida, na quarta-feira (30), no Morumbi, o São Paulo triunfou por 3 a 1. Agora, para ficar com a taça, o Palmeiras precisa vencer por diferença de ao menos três gols ou ganhar por dois e tentar a sorte na disputa por pênaltis.

É uma tarefa historicamente difícil. Dos dez times que perderam por dois ou mais gols de diferença a primeira das duas pernas da decisão, só um fez a festa na segunda. Em 2007, o Santos levou 2 a 0 do São Caetano, devolveu o placar e levantou o troféu por ter feito melhor campanha.

Foi só nos anos 1970 que o estadual de São Paulo passou a ser concluído em finais de jogos múltiplos, ainda assim de maneira inicialmente esporádica. Depois, como ocorreu em parte dos anos 1990, só importava o vencedor de cada jogo, não o placar -havendo um ganhador em cada embate, era disputada prorrogação.

De qualquer maneira, já com a decisão em dois jogos, houve a partir de 1985 múltiplas ocasiões em que uma equipe começou com vitória por mais de um gol. E o Palmeiras espera ser apenas o segundo a se recuperar desse baque.

Ninguém jamais voltou, na final paulista, de uma derrota por três gols. Por isso os alviverdes comemoraram bastante o gol de falta de Raphael Veiga, que diminuiu o prejuízo no Morumbi e alimentou a esperança de uma virada.

"Foi importantíssimo, deu uma sobrevida", afirmou o lateral direito Marcos Rocha. "A gente sabe que fazer três gols é difícil. O time deles é muito bem treinado e está jogando bem. Mas fizemos o gol, tivemos essa sobrevida, agora temos a chance de ser campeões em casa."

Será o primeiro título decidido entre Palmeiras e São Paulo no reconstruído Parque Antarctica, agora Allianz Parque. E os donos da casa esperam evitar a decepção que tiveram na primeira final que disputaram na moderna arena contra o arquirrival Corinthians, campeão paulista de 2018 na zona oeste paulistana.

Já os tricolores buscam seu primeiro bicampeonato estadual em 30 anos. Campeões em 2021 em cima do próprio Palmeiras, eles têm a chance de celebrar seu primeiro troféu sob comando de Rogério Ceni, que foi grande ídolo como goleiro, mas ainda persegue um troféu como treinador são-paulino.

"Não é meu título, é do São Paulo", afirmou o ex-jogador, vislumbrando a possibilidade de ser campeão. "Não tem melhor jeito de crescer do que ganhar jogos, títulos. Seria muito importante para essa geração de meninos pendurar esse quadro na parede."

Para concretizar a conquista, Ceni terá de vencer o duelo com aquele que é um ídolo da outra torcida, mas pelo que fez como técnico. À frente do Palmeiras, Abel Ferreira já conquistou duas edições da Copa Libertadores, chegou a nove finais e quer mais.

As finais do Paulista em dois jogos que começaram com vitória por ao menos dois gols: 1985

Portuguesa 1 x 3 São Paulo

São Paulo 2 x 1 Portuguesa

São Paulo campeão

1991

Corinthians 0 x 3 São Paulo

São Paulo 0 x 0 Corinthians

São Paulo campeão

1992

Palmeiras 2 x 4 São Paulo

São Paulo 2 x 1 Palmeiras

São Paulo campeão

1999

Corinthians 3 x 0 Palmeiras

Palmeiras 2 x 2 Corinthians

Corinthians campeão

2001

Botafogo 0 x 3 Corinthians

Corinthians 0 x 0 Botafogo

Corinthians campeão

2004

Paulista 1 x 3 São Caetano

São Caetano 2 x 0 Paulista

São Caetano campeão

2007

São Caetano 2 x 0 Santos

Santos 2 x 0 São Caetano

Santos campeão

2009

Santos 1 x 3 Corinthians

Corinthians 1 x 1 Santos

Corinthians campeão

2012

Guarani 0 x 3 Santos

Santos 4 x 2 Guarani

Santos campeão

2017

Ponte Preta 0 x 3 Corinthians

Corinthians 1 x 1 Ponte Preta

Corinthians campeão

PALMEIRAS

Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Jailson, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

SÃO PAULO

Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Leo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Igor Gomes; Alisson, Éder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo

Horário: 16h deste domingo (3)

Árbitro: Raphael Claus

Onde assistir: Transmissão de Record, YouTube (Paulistão), Estádio TNT Sports, HBO Max, Premiere e Paulistão Play