Torcida do Arsenal cria música para atacante brasileiro

SÃO PAULO/SP - As primeiras semanas de Gabriel Jesus com a camisa do Arsenal têm sido tão prósperas que, além da titularidade e dos ótimos números em campo, o brasileiro parece ter conquistado rapidamente a confiança dos torcedores dos Gunners.

O atacante, que mais uma vez foi decisivo para a equipe de Mikel Arteta na vitória por 3 a 0 sobre o Bornemouth, ganhou, na última semana, uma música muito bem-humorada da torcida:

"Ohhhhh! Mikel Arteta ligou pra ele, disse: 'É sua hora de brilhar, porque estou colecionando Gabis, e vou fazer você ser meu'. Dizem que ele anda sobre a água e a transforma em vinho. Eu acredito em Jesus, o número 9 do Arsenal".

O vídeo do cântico e as espirituosas rimas dos torcedores viralizou nas redes sociais.

Dentro de campo, o ex-Manchester City tem feito jus ao carinho recebido das arquibancadas: depois da boa pré-temporada com a equipe londrina, Gabriel Jesus soma dois gols e três assistências nos três jogos pela Premier League, se considerados somente os confrontos oficiais.

As boas atuações foram importantes para que o time de Arteta garantisse os nove pontos disputados, mantendo 100% de aproveitamento e a liderança da competição.

Para seguir no topo da tabela e alimentar seu moral com os torcedores, Gabriel e seus companheiros terão pela frente o Fulham, no próximo sábado (27), pela quarta rodada do Campeonato Inglês.

Confira a homenagem musical clicando no link: https://youtu.be/FL2GUe4i-KI