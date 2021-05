Torcedores vão ao CT para apoiar elenco antes de jogo contra queda

Os torcedores do Santos já haviam feito esse "corredor" na semifinal da Copa Libertadores da América, contra o Boca Juniors. Por conta da pandemia do coronavírus, a presença de público está proibida nos estádios.

A concentração está marcada para as 12h, em frente ao CT Rei Pelé. A ideia é ir junto do ônibus durante o trajeto até a Vila Belmiro, local da partida que será realizada às 16h.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Torcedores do Santos vão se reunir neste domingo (9), horas antes do jogo contra o São Bento, no CT Rei Pelé para apoiar o elenco. Se perder, o Peixe estará rebaixado no Campeonato Paulista.

