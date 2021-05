Russell Westbrook iguala recorde de triplos-duplos na NBA

Apesar do recorde, Westbrook jamais levantou o troféu da NBA. Neste ano, o Washington Wizards acumula até o momento 31 vitórias e 36 derrotas. A equipe ocupa a modéstia décima colocação da Conferência Leste, posição que vale vaga no mata-mata preliminar da fase decisiva.

É o 181 triplo-duplo do armador que se igualou a Oscar Robertson, aposentado em 1974, como líder no quesito em toda a história do campeonato.

