Torcedores do Nacional atiram cadeiras em policiais, e jogo no MorumBis é paralisado

Os torcedores se espalharam pela arquibancada. Enquanto alguns se dirigiram às extremidades do setor visitante, outros permaneceram no centro do local, confrontando os policiais.

Torcedores começaram a confusão após o segundo gol do São Paulo. Assentos do setor visitante foram quebrados e atirados em direção aos policiais que tentavam conter a confusão.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Torcedores do Nacional (URU) se envolveram em uma confusão que paralisou o jogo desta quinta-feira (22), no MorumBis, pela volta das oitavas de final da Libertadores.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.