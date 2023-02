Torcedores do Corinthians cobram vitória sobre o Palmeiras

O conflito frustrou o debate que foi levantado na Federação Paulista de Futebol (FPF) sobre o fim da torcida única após a realização da partida entre Palmeiras e Santos no Morumbi, estádio do São Paulo. A medida está vigente nos clássicos paulistas desde 2016.

O episódio ocorre cinco dias após torcedores do Palmeiras terem atacado e destruído um ônibus com membros da Gaviões da Fiel, deixando feridos. Os palmeirenses fizeram a emboscada durante a volta dos corintianos após a partida contra o São Bernardo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Torcedores de uma organizada do Corinthians fizeram uma cobrança nesta quarta-feira (15), em frente ao Parque São Jorge, antes do clássico contra o Palmeiras. Dois membros da Camisa 12 exibiram uma faixa mencionando que a vitória é "obrigação" e contendo uma ofensa ao rival.

