Flamengo vira sobre o Volta Redonda com pênalti perdido e dois de Gabigol

ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - Com dois de Gabigol e um de Pedro, o Flamengo venceu o Volta Redonda de virada por 3 a 1 nesta quarta (15), no Raulino de Oliveira, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Luizinho abriu o placar para os donos da casa.

Gabigol perdeu um pênalti, mas se redimiu com os dois gols da virada e entrou na lista dos dez maiores artilheiros da história do clube.

Com a vitória, o Flamengo foi a 17 pontos e assumiu a liderança isolada do campeonato, com um ponto a mais que o vice-líder Botafogo.

Desde que chegou ao Flamengo, Gabigol teve o primeiro pênalti defendido por um goleiro. Até hoje, ele tinha convertido 35 gols e perdido quatro penalidades (para fora ou na trave). Coube ao goleiro Vinícius a proeza de parar Gabigol pela primeira vez desde 2018.

COMO FOI O JOGO

O Volta Redonda tentou pressionar no início, mas logo o Flamengo controlou o jogo. Apesar do domínio da posse de bola, o clube rubro-negro teve dificuldade para criar chances claras de gol.

A primeira grande chance do Flamengo no primeiro tempo foi com Arrascaeta, que acertou o travessão. Gabigol também arriscou de longe e levou perigo, mas a bola subiu demais e saiu sobre o travessão.

Mesmo com Thiago Maia, Gerson e Vidal no meio de campo, o Flamengo foi muito lento e espaçado, com pouca aproximação dos jogadores tanto na criação como na marcação das jogadas.

O jogo, que era morno, pegou fogo no fim do primeiro tempo. Primeiro, Luizinho marcou para o Volta Redonda em rápido contra-ataque. Depois, Gabigol teve a chance de empatar de pênalti, mas Vinícius fez grande defesa.

Vítor Pereira fez mudanças para o segundo tempo. No intervalo, sacou Gerson, com dores no tornozelo, e colocou Everton Ribeiro. Aos 12 minutos, trocou mais três: saíram Vidal, Thiago Maia e Ayrton Lucas para as entradas de Everton Cebolinha, Pulgar e Matheuzinho, que passou a jogar improvisado na lateral esquerda.

Gabigol se redimiu, e o Flamengo chegou ao empate. Após passe de Everton Ribeiro, Pedro fez um corta-luz e a bola sobrou para o atacante bater forte e alto sem chances para Vinícius.

O time rubro-negro partiu para a pressão total e chegou à virada com Gabigol. Após passe de cavadinha de Arrascaeta, o atacante soltou a bomba de canhota no canto do goleiro para fazer 2 a 1. Nos acréscimos, Pedro fez o terceiro.

VOLTA REDONDA

Vinícius Dias; Wellington Silva, Alex Vinicius, Sandro, Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu, Luciano Naninho; Luizinho, Lelê e Pedrinho. Técnico: Rogério Corrêa.

FLAMENGO

Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas (Matheuzinho); Thiago Maia (Pulgar), Gerson (Everton Ribeiro) e Vidal (Cebolinha); Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Técnico: Vítor Pereira

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistentes: Diego Luiz Couto Barcelos e Daniel de Oliveira Alves Pereira

Cartões amarelos: Dudu e Bruno Barra (VOL); Thiago Maia e Vidal (Flamengo);

Gols: Luizinho (VOL), aos 45' do primeiro tempo; Gabigol (FLA), aos 12' e aos 28', e Pedro (FLA), aos 48' do segundo tempo.