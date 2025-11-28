Torcedor do Palmeiras morre em Lima às vésperas da final da Libertadores





LIMA, PERU (UOL/FOLHAPRESS) - Um torcedor do Palmeiras morreu em Lima nesta sexta-feira (28), véspera da final da Libertadores. Ele realizava um passeio turístico pela capital peruana quando a tragédia aconteceu.

Segundo relatos da Polícia Nacional do Peru (PNP), ele saltou de maneira repentina do ônibus em que estava e bateu contra a estrutura da Ponte Bajada. O veículo passava pela zona de Miraflores, um dos bairros mais importantes da cidade.

A informação inicial é do portal peruano "RPP" e foi confirmada pelo UOL. De acordo com o general Enrique Felipe Monroy, da PNP, que o palmeirense apresentava sinais de embriaguez no momento da ocorrência.

"Antes de mais nada, lamentamos profundamente a trágica morte deste cidadão brasileiro, torcedor do Palmeiras. Trata-se de uma situação acidental, sem qualquer relação com crime ou violência entre torcidas rivais, quero deixar isso bem claro. nesta sexta-feira (28), por volta das 16h18, próximo à praia de Los Yuyos, no sentido norte-sul, ou seja, de Miraflores para Barranco, ele estava em um Mirabus", disse, antes de completar:

"Segundo as testemunhas, ele estava pulando eufórico no segundo andar e elas não perceberam que ele ia atravessar a passarela perto da praia de Los Yuyos, e acabou se chocando contra a ponte", finalizou.

A identidade do torcedor do Palmeiras não foi revelada. Ele chegou a ser socorrido no local e foi encaminhado a um hospital, mas chegou ao local sem vida.

Autoridades locais estimam que 45 mil torcedores de Palmeiras e Flamengo estejam em Lima para a final da Libertadores. A bola rola neste sábado (29), a partir das 18h (de Brasília), no Monumental.