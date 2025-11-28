   Compartilhe este texto
Nilton Lins

No ápice da rivalidade, Palmeiras e Flamengo duelam pelo tetra da Libertadores

Por Folha de São Paulo

28/11/2025 22h54 — em
Esportes



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Palmeiras e Flamengo decidem neste sábado (29), no estádio Monumental de Lima, no Peru, a Copa Libertadores de 2025. Estarão em campo, na final de jogo único, os clubes mais vitoriosos do futebol da América do Sul nos últimos anos.

Alviverdes e rubro-negros vêm duelando com frequência por títulos nacionais e internacionais. Estiveram na própria final da Libertadores de 2021, vencida pelo time paulista na prorrogação, em Montevidéu, no Uruguai. Mas nunca a rivalidade esteve tão acirrada quanto agora.

Há animosidade entre jogadores, farpas entre técnicos, brigas entre torcedores e beligerância entre presidentes. Nesse cenário, as agremiações disputam o direito de ser a primeira do Brasil com quatro títulos na principal competição do continente.

O atacante Vitor Roque celebra um de seus 21 gols pelo Palmeiras na temporada; o meia Arrascaeta balançou a rede 23 vezes pelo Flamengo Nelson Almeida e Mauro Pimentel AFP Imagem pequena **** "Estão os dois melhores da América do Sul, fazendo talvez a maior final da história da Libertadores. É maravilhoso que possamos ter a possibilidade de viver este momento. É um privilégio muito grande, vamos desfrutar", disse o técnico do Flamengo, Filipe Luís.

Cinco clubes brasileiros são tricampeões do torneio, lista que inclui também São Paulo, Santos e Grêmio. A partir da noite deste sábado, haverá um tetra.

"É o jogo mais importante do ano", afirmou o atacante Vitor Roque, do Palmeiras. "É uma preparação diferente, um foco diferente. Tenho certeza de que a gente vai fazer um brilhante jogo."

As frases foram ditas pelo atleta antes mesmo da rodada do Brasileiro da última terça (25). Na briga pelo título nacional, em um momento decisivo, Flamengo e Palmeiras adotaram escalações alternativas.

O Brasileiro importava. Importa. Cinco pontos à frente do alviverde, com duas rodadas para o término do certame, o rubro-negro está bem perto de assegurar o título. Mas nunca houve dúvida a respeito da prioridade, a glória continental.

Na edição 2025 do torneio sul-americano, a campanha do Palmeiras foi muito tranquila até as semifinais. A equipe terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento e se manteve invicta ao derrubar Universitario e River Plate.

Veio, então, uma pancada, uma derrota por 3 a 0 para a LDU, nos 2.850 m de Quito. Uma semana depois, em "noite mágica" que havia sido prometida pelo técnico Abel Ferreira, o alviverde fez 4 a 0 e foi à decisão.

A campanha rubro-negra foi ainda mais acidentada. O Flamengo terminou o Grupo C atrás da LDU e ficou à frente do pequeno Central Córdoba apenas no saldo de gols. Derrotou, então, o Internacional nas oitavas de final e sofreu bastante nas duas etapas subsequentes contra os argentinos Estudiantes (com vitória nos pênaltis) e Racing.

Cada time construiu seu caminho até a final com 1.080 minutos de futebol. Agora, a luta toda se resume a 90 -possivelmente seguidos de 30 de prorrogação e pênaltis.

Detalhes podem ser decisivos, motivo pelo qual Filipe Luís reeditou uma estratégia do português Jorge Jesus, comandante do Flamengo na conquista da Libertadores de 2019. O campo onde a equipe treinou, no centro de treinamento da FPF (Federação Peruana de Futebol), foi cercado por uma lona preta, para que pessoas não autorizadas não pudessem observar a atividade.

Campeão da Libertadores como jogador naquele 2019 e também em 2022, Filipe busca seu terceiro título da competição. É o mesmo objetivo de Abel Ferreira, comandante do Palmeiras nas conquistas de 2020 e 2021.

O treinador rubro-negro não poderá contar com o centroavante Pedro, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. O atacante Gonzalo Plato, expulso nas semifinais, está suspenso. Assim, o velho talismã Bruno Henrique deve ser titular no ataque.

Há uma dúvida na defesa, já que Léo Ortiz está em recuperação de uma lesão no tornozelo direito. A expectativa é que ele tenha condições de jogo, mas Danilo está de prontidão.

No Palmeiras, o único desfalque é o goleiro Weverton, que sofreu uma fissura na mão direita em outubro e vem desde então sendo substituído por Carlos Miguel.

PALMEIRAS

Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Murilo; Khellven, Andreas Pereira, Allan, Raphael Veiga e Piquerez; Flaco López e Vitor Roque

T.: Abel Ferreira

FLAMENGO

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carrascal

T.: Filipe Luís

PALMEIRAS X FLAMENGO

Horário: 18h (de Brasília)

Local: estádio Monumental de Lima (PER)

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Árbitro de vídeo: Héctor Alberto Paletta (ARG)

Competição: Copa Libertadores

Bastidores da Política - A morte do menino Benício foi resultado apenas de falha da médica? Bastidores da Política
A morte do menino Benício foi resultado apenas de falha da médica?

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes


28/11/2025

Santos vence Sport em noite mágica de Neymar, sai do Z4 e ultrapassa Inter

28/11/2025

Torcedor do Palmeiras morre em Lima às vésperas da final da Libertadores

Foto: Reprodução/ X

28/11/2025

Neymar marca, Santos vence o Sport e deixa o Z4 do Brasileirão

28/11/2025

Vasco goleia em jogo de mais de três horas e aumenta desespero do Inter

Foto: Matheus Lima/ Vasco

28/11/2025

Em jogo marcado por chuva, Vasco goleia e Internacional se aproxima do Z4

28/11/2025

Gramado novo não resiste à chuva, e Vasco x Inter fica 1h30min paralisado

28/11/2025

Juventude tem gol de bicicleta anulado, empata com Bahia e pode cair nesta sexta

28/11/2025

Palmeiras treina sem Paulinho e Evangelista, e confirma baixas para final

28/11/2025

Mozart surpreende e deixa Coritiba após cravar 'fico' para Série A em 2026

28/11/2025

Título dado de surpresa abre crise no campeonato argentino e opõe ídolos do futebol

28/11/2025

Judô terá patrocínio de R$ 60 milhões em volta do BNDES a cenário esportivo

28/11/2025

Diretor de futebol do São Paulo pede demissão após goleada histórica para o Fluminense

28/11/2025

Em cinco anos de Palmeiras, Abel encara nono técnico do Flamengo na decisão da Libertadores

28/11/2025

Terceiro técnico mais longevo do Brasil deixa clube após rebaixamento

Foto: Divulgação/ Conmebol

28/11/2025

Palmeiras x Flamengo: horário e onde assistir à final da Libertadores

Foto: Divulgação

28/11/2025

Carlos Belmonte deixa cargo de diretor de futebol do São Paulo

Foto: Reprodução

28/11/2025

Kosovo pagará 1,5 milhão de euros a jogadores em caso de vaga na Copa

28/11/2025

Belmonte pede demissão do São Paulo após 6 a 0 histórico para o Fluminense

28/11/2025

Flamengo treina com Ortiz e sem Pedro em véspera da final da Libertadores

28/11/2025

Conmebol faz antidoping surpresa em Flamengo e Palmeiras antes da final

28/11/2025

Hernán Crespo já quer começar a planejar 2026 no São Paulo

28/11/2025

Palmeiras repete noite mágica e mexe com emoções de atletas antes de final

Foto: Gilvan de Souza/ CRF

28/11/2025

Libertadores: Rio de Janeiro pode igualar cidade argentina como tetracampeã

Foto: César Greco/ Palmeiras

28/11/2025

Libertadores: o que mudou no Palmeiras desde última final contra o Flamengo

Foto: Reprodução

28/11/2025

Galvão Bueno critica postura do São Paulo após goleada: 'Página vergonhosa'

28/11/2025

Diretoria do São Paulo convoca atletas para reunião após goleada histórica

Foto: César Greco/ Palmeiras

28/11/2025

Leila faz promessa em caso de título do Palmeiras na Libertadores; veja

Foto: Divulgação

28/11/2025

Libertadores: Palmeiras e Flamengo fazem reedição da final de 2021


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!