Santos vence Sport em noite mágica de Neymar, sai do Z4 e ultrapassa Inter





SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos usou a magia do capitão Neymar, bateu o lanterna Sport por 3 a 0 na Vila Belmiro e saiu do Z4 do Brasileirão, ultrapassando até mesmo o Inter e jogando a pressão para o Vitória, que ainda atua na rodada. O resultado, de quebra, rebaixou o Juventude.

Neymar, Lucas Kal (contra) e João Schmidt fizeram os gols na Vila.

A vitória deixou o time de Juan Pablo Vojvoda com 41 pontos, e a goleada sofrida pelo Inter diante do Vasco ajudou: os gaúchos estacionaram com a mesma pontuação dos paulistas e, pelo saldo de gols, acabaram ultrapassados pelo Peixe. O Vitória, que abre a zona da degola, encara o Mirassol neste sábado (29).

Paulistas e pernambucanos voltam a jogar na quarta-feira. O Santos encara o rebaixado Juventude em Caxias do Sul, enquanto o Sport, também fora de casa, mede forças com o Bahia sem grandes pretensões na tabela.

COMO FICOU A TABELA?

15 - Santos: 41 pontos (36 jogos, 10 vitórias, saldo -11 e 39 gols pró)16 - Inter: 41 pontos (36 jogos, 10 vitórias, saldo -12 e 41 gols pró)17 - Vitória: 39 pontos (35 jogos, 9 vitórias, saldo -16 e 32 gols pró)18 - Fortaleza: 37 pontos (35 jogos, 9 vitórias, saldo -15 e 38 gols pró)

NEYMAR JOGA, MARCA, DÁ ASSISTÊNCIA... E DESABAFA

A noite não tinha como não ser dele: escalado como meia e sem responsabilidades defensivas, Neymar mostrou sua magia ainda nos 45 minutos iniciais na Vila Belmiro. Ele evitou cobrar a 1ª falta da partida, mas teve dois chutes bloqueados logo antes de balançar as redes. O camisa 10 ainda parou em grande defesa de Gabriel pouco antes do intervalo, já após um gol contra de Lucas Kal.

No intervalo, ele abordou seu problema no joelho, mas evitou dar detalhes sobre o tema e criticou a imprensa. "Nenhum ser humano merece escutar baboseiras que eu escutei na semana. É triste. Vocês, que são os caras que noticiam as coisas, têm que tomar muito cuidado", desabafou.

Neymar voltou ao gramado e atuou durante quase todo o 2º tempo mesmo com a confortável vantagem santista. Mais garçom do que nunca, ele completou sua noite mágica cobrando um escanteio na cabeça de João Schmidt, que sacramentou a vitória do Peixe. O show do astro durou 89 minutos, quando o atleta deu lugar a Bontempo.

GOLS E DESTAQUES

Sobrou espaço na Vila. O duelo começou com as duas equipes soltas e dispostas a atacar. O Sport inaugurou os trabalhos com um chute torto de Léo Pereira em um contra-ataque, enquanto o Peixe, com Tiquinho Soares, gerou algum perigo na casa dos dez minutos. Os lances iniciais ainda tiveram Guilherme pedindo, em vão, um pênalti a Felipe Fernandes de Lima.

Início de pressão. Aos poucos, o Santos passou a tomar conta do duelo e atormentou a vida da defesa adversária ao priorizar os passes curtos. Atuando como um meia, Neymar foi bloqueado duas vezes, enquanto Souza parou em linda defesa de Gabriel em rebote de escanteio.

Guilherme puxa, e Neymar marca. Os donos da casa abriram o placar aos 25 minutos a partir de um contra-ataque que nasceu em erro de Lucas Lima. Arão ficou com a bola e acionou Guilherme, que arrancou pela direita enquanto Neymar acompanhava o lance pela esquerda. O camisa 11 encontrou espaço e rolou para o astro, que limpou a marcação com um drible curto e bateu no contrapé de Gabriel, explodindo a Vila Belmiro: 1 a 0.

Ainda ditando o ritmo diante de um adversário fragilizado, o Santos chegou ao segundo gol com uma "ajudinha" do Sport. Em escanteio cobrado por Barreal, Arão cabeceou na trave, e Rafael Thyere, na tentativa de afastar o perigo, chutou a bola nas costas de Lucas Kal. Resultado? A bola acabou nas redes dos visitantes: 2 a 0.

Substituições no Santos (mas Neymar fica). Os mandantes voltaram para o 2º tempo com uma troca de centroavante por outro: Tiquinho Soares deu lugar a Lautaro Díaz. Já na casa dos 15 minutos, Rollheiser e Zé Rafael entraram, mas quem se enganou quem esperou por uma saída do camisa 10: Guilherme e Arão, respectivamente, deixaram o gramado. Enquanto isso, Neymar continuou atuando como garçom e, por pouco, Barreal não aumentou.

Neymar é garçom em gol que valeu ultrapassagem. O Santos sacramentou a vitória, de fato, aos 22 minutos, quando Neymar cobrou escanteio na cabeça de e João Schmidt, subindo mais do que todo mundo no meio da área, deslocou Gabriel sem grande dificuldade. O gol, aliás, fez os paulistas ultrapassarem o Inter na tabela pelo saldo de gols.

SANTOS

Brazão; Igor Vinícius, Adonís Frias, Zé Ivaldo e Souza; João Schmidt, Arão (Zé Rafael) e Neymar (Bontempo); Barreal (Robinho Jr), Guilherme (Rollheiser) e Tiquinho Soares (Lautaro Díaz). T.: Juan Pablo Vojvoda

SPORT

Gabriel; Matheus Alexandre (Aderlan), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal (Adriel) e Lucas Lima; Matheusinho (Igor Cariús), Léo Pereira e Pablo (Hyoran) (Romarinho). T.: César Lucena

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Thiaggo Americano Labes

VAR: Braulio da Silva Machado

Cartões amarelos: Adriel, Aderlan (SPT)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Neymar (SAN), aos 25 min do 1º tempo; Lucas Kal [contra] (SPT), aos 35 min do 1º tempo; João Schmidt (SAN), aos 22 min do 2º tempo