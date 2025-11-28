   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Santos vence Sport em noite mágica de Neymar, sai do Z4 e ultrapassa Inter

Por Folha de São Paulo

28/11/2025 23h12 — em
Esportes



SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos usou a magia do capitão Neymar, bateu o lanterna Sport por 3 a 0 na Vila Belmiro e saiu do Z4 do Brasileirão, ultrapassando até mesmo o Inter e jogando a pressão para o Vitória, que ainda atua na rodada. O resultado, de quebra, rebaixou o Juventude.

Neymar, Lucas Kal (contra) e João Schmidt fizeram os gols na Vila.

A vitória deixou o time de Juan Pablo Vojvoda com 41 pontos, e a goleada sofrida pelo Inter diante do Vasco ajudou: os gaúchos estacionaram com a mesma pontuação dos paulistas e, pelo saldo de gols, acabaram ultrapassados pelo Peixe. O Vitória, que abre a zona da degola, encara o Mirassol neste sábado (29).

Paulistas e pernambucanos voltam a jogar na quarta-feira. O Santos encara o rebaixado Juventude em Caxias do Sul, enquanto o Sport, também fora de casa, mede forças com o Bahia sem grandes pretensões na tabela.

COMO FICOU A TABELA?

15 - Santos: 41 pontos (36 jogos, 10 vitórias, saldo -11 e 39 gols pró)16 - Inter: 41 pontos (36 jogos, 10 vitórias, saldo -12 e 41 gols pró)17 - Vitória: 39 pontos (35 jogos, 9 vitórias, saldo -16 e 32 gols pró)18 - Fortaleza: 37 pontos (35 jogos, 9 vitórias, saldo -15 e 38 gols pró)

NEYMAR JOGA, MARCA, DÁ ASSISTÊNCIA... E DESABAFA

A noite não tinha como não ser dele: escalado como meia e sem responsabilidades defensivas, Neymar mostrou sua magia ainda nos 45 minutos iniciais na Vila Belmiro. Ele evitou cobrar a 1ª falta da partida, mas teve dois chutes bloqueados logo antes de balançar as redes. O camisa 10 ainda parou em grande defesa de Gabriel pouco antes do intervalo, já após um gol contra de Lucas Kal.

No intervalo, ele abordou seu problema no joelho, mas evitou dar detalhes sobre o tema e criticou a imprensa. "Nenhum ser humano merece escutar baboseiras que eu escutei na semana. É triste. Vocês, que são os caras que noticiam as coisas, têm que tomar muito cuidado", desabafou.

Neymar voltou ao gramado e atuou durante quase todo o 2º tempo mesmo com a confortável vantagem santista. Mais garçom do que nunca, ele completou sua noite mágica cobrando um escanteio na cabeça de João Schmidt, que sacramentou a vitória do Peixe. O show do astro durou 89 minutos, quando o atleta deu lugar a Bontempo.

GOLS E DESTAQUES

Sobrou espaço na Vila. O duelo começou com as duas equipes soltas e dispostas a atacar. O Sport inaugurou os trabalhos com um chute torto de Léo Pereira em um contra-ataque, enquanto o Peixe, com Tiquinho Soares, gerou algum perigo na casa dos dez minutos. Os lances iniciais ainda tiveram Guilherme pedindo, em vão, um pênalti a Felipe Fernandes de Lima.

Início de pressão. Aos poucos, o Santos passou a tomar conta do duelo e atormentou a vida da defesa adversária ao priorizar os passes curtos. Atuando como um meia, Neymar foi bloqueado duas vezes, enquanto Souza parou em linda defesa de Gabriel em rebote de escanteio.

Guilherme puxa, e Neymar marca. Os donos da casa abriram o placar aos 25 minutos a partir de um contra-ataque que nasceu em erro de Lucas Lima. Arão ficou com a bola e acionou Guilherme, que arrancou pela direita enquanto Neymar acompanhava o lance pela esquerda. O camisa 11 encontrou espaço e rolou para o astro, que limpou a marcação com um drible curto e bateu no contrapé de Gabriel, explodindo a Vila Belmiro: 1 a 0.

Ainda ditando o ritmo diante de um adversário fragilizado, o Santos chegou ao segundo gol com uma "ajudinha" do Sport. Em escanteio cobrado por Barreal, Arão cabeceou na trave, e Rafael Thyere, na tentativa de afastar o perigo, chutou a bola nas costas de Lucas Kal. Resultado? A bola acabou nas redes dos visitantes: 2 a 0.

Substituições no Santos (mas Neymar fica). Os mandantes voltaram para o 2º tempo com uma troca de centroavante por outro: Tiquinho Soares deu lugar a Lautaro Díaz. Já na casa dos 15 minutos, Rollheiser e Zé Rafael entraram, mas quem se enganou quem esperou por uma saída do camisa 10: Guilherme e Arão, respectivamente, deixaram o gramado. Enquanto isso, Neymar continuou atuando como garçom e, por pouco, Barreal não aumentou.

Neymar é garçom em gol que valeu ultrapassagem. O Santos sacramentou a vitória, de fato, aos 22 minutos, quando Neymar cobrou escanteio na cabeça de e João Schmidt, subindo mais do que todo mundo no meio da área, deslocou Gabriel sem grande dificuldade. O gol, aliás, fez os paulistas ultrapassarem o Inter na tabela pelo saldo de gols.

SANTOS

Brazão; Igor Vinícius, Adonís Frias, Zé Ivaldo e Souza; João Schmidt, Arão (Zé Rafael) e Neymar (Bontempo); Barreal (Robinho Jr), Guilherme (Rollheiser) e Tiquinho Soares (Lautaro Díaz). T.: Juan Pablo Vojvoda

SPORT

Gabriel; Matheus Alexandre (Aderlan), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal (Adriel) e Lucas Lima; Matheusinho (Igor Cariús), Léo Pereira e Pablo (Hyoran) (Romarinho). T.: César Lucena

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Thiaggo Americano Labes

VAR: Braulio da Silva Machado

Cartões amarelos: Adriel, Aderlan (SPT)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Neymar (SAN), aos 25 min do 1º tempo; Lucas Kal [contra] (SPT), aos 35 min do 1º tempo; João Schmidt (SAN), aos 22 min do 2º tempo

Bastidores da Política - A morte do menino Benício foi resultado apenas de falha da médica? Bastidores da Política
A morte do menino Benício foi resultado apenas de falha da médica?

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes


28/11/2025

No ápice da rivalidade, Palmeiras e Flamengo duelam pelo tetra da Libertadores

28/11/2025

Torcedor do Palmeiras morre em Lima às vésperas da final da Libertadores

Foto: Reprodução/ X

28/11/2025

Neymar marca, Santos vence o Sport e deixa o Z4 do Brasileirão

28/11/2025

Vasco goleia em jogo de mais de três horas e aumenta desespero do Inter

Foto: Matheus Lima/ Vasco

28/11/2025

Em jogo marcado por chuva, Vasco goleia e Internacional se aproxima do Z4

28/11/2025

Gramado novo não resiste à chuva, e Vasco x Inter fica 1h30min paralisado

28/11/2025

Juventude tem gol de bicicleta anulado, empata com Bahia e pode cair nesta sexta

28/11/2025

Palmeiras treina sem Paulinho e Evangelista, e confirma baixas para final

28/11/2025

Mozart surpreende e deixa Coritiba após cravar 'fico' para Série A em 2026

28/11/2025

Título dado de surpresa abre crise no campeonato argentino e opõe ídolos do futebol

28/11/2025

Judô terá patrocínio de R$ 60 milhões em volta do BNDES a cenário esportivo

28/11/2025

Diretor de futebol do São Paulo pede demissão após goleada histórica para o Fluminense

28/11/2025

Em cinco anos de Palmeiras, Abel encara nono técnico do Flamengo na decisão da Libertadores

28/11/2025

Terceiro técnico mais longevo do Brasil deixa clube após rebaixamento

Foto: Divulgação/ Conmebol

28/11/2025

Palmeiras x Flamengo: horário e onde assistir à final da Libertadores

Foto: Divulgação

28/11/2025

Carlos Belmonte deixa cargo de diretor de futebol do São Paulo

Foto: Reprodução

28/11/2025

Kosovo pagará 1,5 milhão de euros a jogadores em caso de vaga na Copa

28/11/2025

Belmonte pede demissão do São Paulo após 6 a 0 histórico para o Fluminense

28/11/2025

Flamengo treina com Ortiz e sem Pedro em véspera da final da Libertadores

28/11/2025

Conmebol faz antidoping surpresa em Flamengo e Palmeiras antes da final

28/11/2025

Hernán Crespo já quer começar a planejar 2026 no São Paulo

28/11/2025

Palmeiras repete noite mágica e mexe com emoções de atletas antes de final

Foto: Gilvan de Souza/ CRF

28/11/2025

Libertadores: Rio de Janeiro pode igualar cidade argentina como tetracampeã

Foto: César Greco/ Palmeiras

28/11/2025

Libertadores: o que mudou no Palmeiras desde última final contra o Flamengo

Foto: Reprodução

28/11/2025

Galvão Bueno critica postura do São Paulo após goleada: 'Página vergonhosa'

28/11/2025

Diretoria do São Paulo convoca atletas para reunião após goleada histórica

Foto: César Greco/ Palmeiras

28/11/2025

Leila faz promessa em caso de título do Palmeiras na Libertadores; veja

Foto: Divulgação

28/11/2025

Libertadores: Palmeiras e Flamengo fazem reedição da final de 2021


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!