Torcedor do City, ex-Oasis diz que ficou ensanguentado após gol do título

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O músico Noel Gallagher, ex-integrante do Oasis, afirmou que ficou ensanguentado após o gol que garantiu o título do Campeonato Inglês ao Manchester City.

Ele contou que preciso levar pontos após receber uma cabeçada do pai do zagueiro Ruben Dias durante as comemorações do gol de Gundogan, que fechou o placar na vitória de virada do City por 3 a 2 contra o Aston Villa.

"Deixe-me contar o que aconteceu comigo ontem. Com o terceiro gol, há uma confusão absoluta no estádio. A família de Ruben Dias está um pouco acima de onde nós sentamos. Estou pulando como um idiota, passando meu filho como o troféu da Premier League, todo mundo o levantando", disse Noel à rádio Talk Sport.

"Eu me viro, o pai do Ruben Dias corre direto para mim, me dá uma cabeçada, estou no chão, coberto de sangue. Eu não vejo os últimos dois minutos, eu tenho que ir para a ambulância para levar pontos", acrescentou.

O ex-Oasis ainda contou que até o técnico Pep Guardiola ficou preocupado ao vê-lo daquele jeito.

"Tenho pontos no lábio superior, dois olhos pretos. Enquanto estou descendo o corredor, Pep está correndo, chorando e nos abraçamos. Ele diz: 'O que há com seu rosto?' E eu disse: 'Vá e fique com seus jogadores!'."