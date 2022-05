Bufoni se espelha em Anitta e fala sobre fama de pegadora

"Foi uma das decisões mais difíceis. Eu amo competir. Competi a minha vida inteira, mas sabia que este ano precisava focar nestas outras coisas. Seria muito difícil fazer todas as competições e cumprir todos os projetos. Resolvi dar o meu lugar para alguém que vá conseguir se dedicar e que precise mais do que eu", finalizou Bufoni.

A skatista também está gravando um documentário com a patrocinadora Red Bull e participando de outras iniciativas. "Venho competindo há 18 anos e esse é o primeiro ano da minha carreira que decidi selecionar as competições, não ir em todas", contou.

Bufoni ficou fora da última convocação da seleção brasileira de skate street para se dedicar em projetos pessoais, mas pretende retornar ao grupo no ano que vem. Ela criou uma marca própria de shapes, a 'Monarch', no ano passado e ainda irá lançar uma coleção de roupas.

"Quem me dera, também, pegar todo mundo", completou Bufoni. Além disso, ela contou que, "por enquanto", só fica com homens e que "está acostumada" com críticas nas redes sociais.

"Quem me dera ser que nem a Anitta", disse Bufoni, ao jornal 'O Globo'. "Acho ela uma mulher incrível, levou seu nome onde ninguém conseguiu. Queria ser que nem ela, forte, falar as coisas que ela fala. Algumas coisas eu não tenho coragem de falar", acrescentou.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A skatista Letícia Bufoni, de 29 anos, é uma das maiores referências brasileiras da modalidade. Heptacampeã e maior recordista de medalhas do X Games (seis ouros, três pratas e três bronzes), ela revelou que se inspira em outro ícone feminino do Brasil e também falou sobre uma suposta fama de ser 'pegadora'.

