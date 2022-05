Jake Paul ataca Anderson Silva e diz que venceria ex-campeão do UFC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anderson Silva, ex-campeão e lenda do UFC, lutou contra o compatriota Bruno Caveira, no último sábado (21), em um combate de exibição nas regras do boxe no evento rebatizado como Abu Dhabi Unity —que tinha como atração principal o americano Floyd Maywheater.

O duelo entre os brasileiros acabou sem vencedor, mas Spider teve atuação muito elogiada. Quem não ficou impressionado com a habilidade de Anderson foi o youtuber Jake Paul —que já fez lutas amadoras no boxe contra ex-lutadores do UFC (Tyron Woodley e Ben Askren) e deu nocautes impressionantes.

O americano afirmou que venceria Maywheater e Anderson na mesma noite.

Após a luta contra Caveira, Anderson Silva foi questionado sobre uma possível luta contra Jake Paul. Diferentemente do americano, Anderson disse que o mundo da luta precisa respeitar os irmãos Paul.

"As pessoas precisam respeitar os irmãos Paul [Jake e Logan]. Esses garotos são talentosos e abriram os olhos das pessoas sobre o que há de bom e ruim nos esportes de combate. Estou preparando meu corpo para um desafio. Vamos ver o que acontece", disse.