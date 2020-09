Tite corta Gabriel de Jesus da seleção e Matheus Cunha é convocado

Gabriel de Jesus está cortado para a disputa dos dois primeiros jogos das Eliminatórias para a copa do Mundo de 2022. Em seu lugar, o técnico Tite convocou Matheus Cunha, do Hertha Berlin, da Alemanha.

Segundo um site do sistema Globo, a decisão aconteceu após o médico Rodrigo Lasmas informar sobre uma lesão do atleta. Gabriel iria participar das partidas contra a Bolívia, no dia nove de outubro, e contra o Peru, no dia 13.

Esta é a primeira convocação de Matheus, de 21 anos, para a Seleção principal. O jovem foi o artilheiro do Pré-Olímpico disputado no início deste ano e já vinha sendo monitorado pelo técnico Tite, chegando a receber elogios do treinador.

Com a chegada de Matheus, Tite contará com os seguintes atacantes para a Data Fifa de outubro: Rodrigo, Neymar, Everton, Roberto Firmino, Richarlison e Matheus Cunha.