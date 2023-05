Time do Iranduba é alvo de busca e apreensão por suspeita de manipulação

Manaus/AM - Após denúncia da Federação Amazonense de Futebol (FAF), em cumprimento a decisão do juízo plantonista criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), a pedido do Ministério Público (MP-AM), foram cumpridos, nesse domingo (14), nove mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão na cidade de Boa Vista-RR.

Os alvos foram jogadores, empresários e membros da comissão técnica do Esporte Clube Iranduba da Amazônia, por indícios de manipulação de resultados durante uma partida do Campeonato Amazonense de Futebol Profissional 2023.

O nome da operação Handicap é em alusão a um tipo de aposta muito comum em sites de bancas onlines, sendo o modelo preferido por grupos criminosos que atuam manipulando resultados de jogos de futebol.

Entenda o caso

O Presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ednailson Rozenha, esteve no dia 15 de março, na sede do Ministério Público Estadual (MPAM) para pedir apoio nas investigações do caso que apontavam fortes indícios de manipulação de resultados por parte do Esporte Clube Iranduba da Amazônia, durante uma partida do Campeonato Amazonense de Futebol Profissional 2023.

No MPAM, Rozenha, acompanhado do Diretor Jurídico da FAF, Hugo Ribeiro, foi recebido pelo Procurador Geral, Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior e o Chefe do Grupo de Atuação Especial de Controle ao Crime Organizado (GAECO), Dr. Igor Starling Peixoto, e entregou os documentos que mostram as acusações