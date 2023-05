Procuradoria do STJD pede suspensão para oito jogadores; veja lista

Jonathan Doin, que se apresenta como Paulo Miranda, hoje no Náutico e ex-jogador do Juventude;

Segundo o documento, o pedido da Procuradoria do STJD se baseou no segundo indiciamento da operação, que acusou sete jogadores de aceitar ou pedir dinheiro para manipular resultados.

Nesta segunda-feira (15), a Procuradoria-Geral do STJD apresentou um pedido de suspensão preventiva para oito jogadores envolvidos na Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás. O pedido será julgado nas próximas horas pelo presidente do Tribunal, Otávio Noronha.

