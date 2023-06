Thiago Marreta e Cezar Mutante são multados e suspensos por doping

Já Mutante, que também foi pego com "Clomifeno" e ainda com "Androstanolona", um esteroide anabolizante, recebeu uma punição de nove meses, além de uma multa no valor de US$3.489 (cerca de R$16 mil). O teste aconteceu para sua luta contra Denis Goltsov, no dia 14 de abril, onde acabou derrotado.

Marreta, que foi derrotado por Robert Wilkinson no dia 1º de abril, recebeu um gancho de seis meses, além de uma multa de US$12.907,50 (cerca de R$61 mil). Como a punição é retroativa, ele estará liberado para lutar novamente a partir do dia 1º de outubro. Em seu teste foi encontrada a substância "Clomifeno", um modulador metabólico que promove a produção de testosterona e aumenta os níveis de testosterona enquanto queima gordura.

