Textor chora com virada do Bota e diz que na Premier League não amam como no Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após a vitória por 3 a 1 sobre o Fortaleza neste domingo (15), John Textor, investidor do Botafogo, festejou a virada no Nilton Santos e não escondeu sua emoção ao final do jogo.

Muito emocionado, o americano revelou sua alegria por estar no clube e ressaltou as diferenças entre o Brasil e a Inglaterra. Ele também investe no inglês Crystal Palace, da Premier League.

"Dizem que Premier League é a melhor liga do mundo, mas lá não amam como aqui. O Botafogo é grande demais. Não temos isso em outro lugar do mundo no qual já estive", disse ele ao "Premiere".

"É incrível. Me enche de alegria toda vez que eu vejo. Todo mundo sente isso. Temos que mostrar isso ao mundo. É por isso que estou aqui. Eu acho que é por isso que estou aqui. É difícil falar por aqueles que esperaram tanto tempo por isso. Eles trabalharam tanto, merecem, amam esse clube. Eu amo que eles confiam em mim para isso", acrescentou.

No próximo sábado (21), o Bota visita o América-MG, 21h, no Independência. Com 11 pontos, a equipe está na 4ª colocação, a dois do líder Corinthians.