Com triunfo, Goiás se afasta do rebaixamento e tira Santos do G4

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Goiás fez valer a estratégia de Jair Ventura, e, após abrir o placar cedo, se fechou para garantir a vitória por 1 a 0 diante do Santos, na noite deste domingo (15), no estádio da Serrinha, em Goiânia, e se afastar da zona de rebaixamento. O gol foi marcado por Elvis, de pênalti.

Após um início de jogo equilibrado e o gol adversário, o Santos pressionou, mas sofreu para levar perigo à defesa do Goiás. Nas poucas vezes em que de fato teve boas chances, os atacantes do Peixe pararam na ótima atuação de Tadeu.

O tento anotado por Elvis, de pênalti, aos 19 minutos do primeiro tempo, condicionou a atuação dos donos da casa, que se fecharam até o fim da primeira etapa.

No segundo tempo, o time de Jair Ventura jogou com mais liberdade e levou perigo em duas oportunidades, mas se manteve leal à estratégia e deu pouco espaço para os avanços do Peixe.

Com a vitória, o Esmeraldino, que começou a partida em 17º lugar, avança ao 13º, com oito pontos. Já o Peixe, que podia assumir a liderança se vencesse, permanece com dez pontos, em quinto.

O Alvinegro volta a campo às 21h30 (horário de Brasília) de quarta-feira (19), quando recebe o Unión La Calera, do Chile, pela Copa Sul-Americana. Já o time alviverde joga pela sétima rodada da Série A, no sábado (21), quando visita o Flamengo, as 16h30.

GOIÁS

Tadeu; Sidimar, Da Silva e Caetano; Matheus Sales, Caio Vinícius (Auremir), Apodi (Maguinho), Diego (Juan) e Elvis (Fellipe Bastos); Pedro Raul (Nicolas) e Dadá Belmonte. T.: Jair Ventura.

SANTOS

João Paulo; Madson, Maicon, Velázquez e Lucas Pires; Rodrigo Fernández (Pirani), Vinícius Zanocelo (Sandry) e Angulo; Léo Baptistão (Ricardo Goulart), Jhojan Julio (Lucas Braga) e Marcos Leonardo (Rwan). T.: Fabián Bustos.

Onde: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Data: Neste domingo (15), às 19h (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartões amarelos: Nenhum

Gols: Elvis (GOI), aos 19 minutos do 1º tempo