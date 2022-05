Terans faz dois e garante vitória do Athletico diante do Avaí

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Terans comandou a vitória do Athletico neste domingo (22) diante do Avaí. O uruguaio marcou os dois gols da equipe paranaense enquanto William Pottker descontou para os catarinenses. O Furacão dominou a partida e sofreu muto pouco frente a um Avaí que não fez boa partida.

A vitória faz o Athletico subir três posições e chegar ao 12º lugar, com 9 pontos. A derrota tirou cinco posições do Avaí, que agora está em 10º, com 10 pontos.

O Furacão agora volta suas atenções para Copa Libertadores, competição da próxima partida, que será diante do Caracas-VEN, em casa, na quinta (26), às 19h. O Avaí tem como próximo adversário o Atlético-MG, fora de casa, no domingo (19), às 19h.

O início da partida não foi dos mais movimentados. As equipes erravam bastante na troca de passes no campo ofensivo e, nos primeiros 20 minutos correram sem tantos lances de perigo para os goleiros.

A única exceção foi uma finalização do atacante Pablo, de fora da área, que obrigou o goleiro Douglas Friedrich fazer uma boa defesa.

Aos 22 minutos, Christian foi lançado e tocou rasteiro para Terans, que bateu de primeira. A bola desviou no braço de Arthur Chaves e foi para escanteio. O VAR chamou o árbitro para análise. Após rever o lance, o juiz Flávio Rodrigues de Souza assinalou o pênalti para o clube paranaense. Na bola, Terans deslocou o goleiro e abriu o placar do jogo.

O gol empolgou os donos da casa, que começaram a sair um pouco mais para o ataque. Minutos após o gol, Christian fez boa jogada e invadiu a área, mas teve seu chute bloqueado. O volante também perdeu boa chance após um corte errado do Avaí, finalizou forte da entrada da área, mas a bola saiu pelo lado.

Apesar de acuado, o time catarinense buscou o gol de empate. O volante Eduardo fez belo passe para Dentinho que infiltrou pelas costas da defesa. Cara a cara com Bento, o goleiro prevalecer no duelo.

O Athletico controlava mais o jogo e seguia no campo de ataque. Explorando o lado esquerdo do ataque, Christian e Cuello trocaram passes e o gringo bateu forte, rasteiro para área. Terans dominou a bola, ajeitou o corpo e bateu cruzado para marcar o segundo na partida.

No primeiro lance de ataque do segundo tempo, Dentinho recebeu bola na área e foi derrubado por Hugo Moura. Pottker se apresentou para batida e deu uma cavadinha. O goleiro Bento, que já tinha caído, conseguiu se recuperar e espalmar a bola.

No rebote, Khellven tentou afastar e acertou Pottker, dentro da área. Novo pênalti. Dessa vez, Pottker bateu forte e marcou o gol do Avaí.

O Furacão não se acuou com o gol sofrido e foi em busca da resposta rápida. Num espaço de cinco minutos, Cuello, Canobbio e Christian perderam chances de ampliar a vantagem da equipe da casa.

O Avaí buscava o empate, o que deixava mais espaços para o Athletico jogar. Com isso, o jogo ganhou em velocidade nas ações. Contudo, nenhum dos times conseguiu de fato levar perigo para os goleiros adversários.

Nos últimos 10 minutos da partida, faltou futebol e sobrou faltas. O jogo ficou bastante físico com as disputas quase sempre resultando em paralisação do jogo. No lance mais grave, Copete perdeu o tempo da bola e pisou no tornozelo de Pedro Henrique, que precisou ser substituído e saiu chorando de campo.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 2 X 1 AVAÍ

Motivo: 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: 22 de maio de 2022 (domingo)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Cristian Eduardo Gorski da Luz (PR)

Cartões Amarelos: Hugo Moura (CAP); Dentinho, Arthur Chaves, Bruno Silva, Copete, Matheus Galdezani (AVA).

Gols: Terans, do Athletico, aos 24 minutos do primeiro tempo; Terans, do Athletico, aos 43 minutos do primeiro tempo; e William Pottker, do Avaí, aos 5 minutos do segundo tempo.

ATHLETICO-PR

Bento; Khellven, Pedro Henrique (Matheus Felipe), Nico Hernández, Abner Vinícius; Hugo Moura (Pablo Siles), Christian (Erick), Terans (Matheus Fernandes); Canobbio, Cuello, Pablo. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

AVAÍ

Douglas Friedrich; Kevin, Rodrigo Freitas, Arthur Chaves, Bruno Cortez; Raniele (Marcinho), Eduardo (Galdezani), Bruno Silva; Morato (Copete), Dentinho, William Pottker (Rômulo). Técnico: Eduardo Barroca.