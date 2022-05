Cássio salva Corinthians em clássico com 'milagres' e deixa campo de tipoia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cássio foi o grande destaque do empate em 1 a 1 entre Corinthians e São Paulo na tarde deste domingo (22), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro fez ao menos cinco grandes defesas para salvar o Timão e manter o tabu do rival em Itaquera.

No fim do segundo tempo, após intervenção que assegurou o empate para o Corinthians, Cássio sentiu fortes dores no ombro esquerdo na queda e não aguentou terminar o Majestoso em campo. O camisa 12 deixou o gramado de tipoia, mas ainda aguarda exames para saber se há lesão.

"Eu senti [o ombro] deslocar um pouquinho, não sei se saiu do lugar e voltou, mas isto saberemos com exame no departamento médico do Corinthians... Tomara Deus que não seja nada grave", disse Cássio, em entrevista à TV Globo.

Sobre o jogo, o goleiro elogiou a mudança de postura do Corinthians no segundo tempo após ser dominado na etapa inicial.

"Foi muito disputado, o São Paulo é muito qualificado. No segundo tempo melhoramos no jogo, criamos, o Adson foi muito feliz. Valeu pela dedicação, a torcida aplaudiu pela entrega. Não conseguimos a vitória, mas em um clássico, se você não pode ganhar, não perde. O resultado foi justo", finalizou Cássio.

Com o empate no clássico, o Corinthians se mantém na liderança do Brasileirão, com 14 pontos, dois à frente do vice-líder Palmeiras.