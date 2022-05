Atlético-MG vence Brasiliense novamente e avança de fase na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu tranquilamente o Brasiliense por 1 a 0, em confronto válido pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil, na noite deste domingo (22). Com o resultado, o Galo avança para as oitavas de final da competição e embolsa mais R$ 3 milhões.

A equipe mineira venceu o primeiro confronto por 3 a 0, em casa, e foi até o Espírito Santo para confirmar a classificação para a próxima fase.

O próximo confronto do Brasiliense será nesta quarta-feira (25), contra o Grêmio Anápolis, pela Série D, às 20h, em Goiás. Já o Atlético-MG também joga na quarta-feira, mas o compromisso será pela Copa Libertadores da América, contra o Tolima, no Mineirão, às 20h.

O Atlético-MG já estava com a classificação bem encaminhada, por isso, o técnico Antonio Mohamed escalou uma equipe alternativa para a partida. O time demorou para criar grandes jogadas para abrir o placar, mas aos 16 minutos, após boa jogada de Savinho, Fábio Gomes conseguiu abrir o placar de cabeça. Após balançar as redes, o Galo seguiu tentando criar oportunidades, sem sofrer riscos de levar um gol no confronto.

A segunda etapa do confronto foi bastante morna. O Galo aproveitou os 45 minutos finais para testar a formação com três zagueiros, que não tinha ido bem no primeiro tempo. Quem também ganhou oportunidade de jogar alguns minutos na partida foram alguns jogadores revelados pela base, como Guilherme Castilho e Felipe Felício.

FICHA TÉCNICA

BRASILIENSE 0 x 1 ATLÉTICO-MG

Competição: 3ª fase da Copa do Brasil

Estádio: Estádio Kleber José de Andrade, em Cariacica, Espírito Santo

Data: 22/05/2022, domingo

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Auxiliares: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Luiz Alberto Andrini Nogueira

Cartões amarelos: Igor Rabello (CAM); Radamés, Aldo e André Luiz (BRA)

Gols: Fábio Gomes, do Atlético-MG, aos 16 minutos do primeiro tempo.

BRASILIENSE

Edmar Sucuri; André Luiz, Badhuga, Keynan e Weverton Goduxo; Aldo, Radamés (Wallace Tarta) e Zotti (Bernardo); Daniel Alagoano (Matheus Barboza), Marcão (Hernane) e Luquinhas (Tobinha). Técnico: Celso Teixeira.

ATLÉTICO-MG

Rafael; Igor Rabello. Réver (Guilherme Castilho) e Godín; Mariano, Otávio (Neto), Calebe e Rubens (Ademir); Fábio Gomes, Eduardo Sasha (Felipe Felício) e Sávio (Guga). Técnico: Antonio Mohamed.