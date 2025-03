Tenista que reconheceu stalker relata pânico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A tenista Emma Raducanu falou pela primeira vez após reconhecer um stalker -pessoa que persegue obsessivamente outra- durante partida pelo WTA de Dubai. A inglesa, que disputará Indian Wells, afirmou que "mal conseguia respirar" após ver o homem ainda no primeiro set do jogo contra a tcheca Karolina Muchova.

"Eu estava muito incomodada. Eu o vi no primeiro game do jogo e não sabia como iria terminar a partida. Eu não conseguia ver a bola por causa das lágrimas. Eu mal conseguia respirar", disse Emma Raducanu.

Foi um momento muito emotivo. Depois do jogo eu cai em lágrimas, mas não necessariamente porque eu perdi. Havia muitas emoções nas últimas semanas, e eu precisava tirar uma semana de folga para respirar e voltar. Agora me sinto melhor.

Raducanu enfrenta a japonesa Moyuka Uchijima pela primeira rodada de Indian Wells. O jogo está marcado para esta quinta-feira, às 16h (de Brasília).

Raducanu se dirigiu à árbitra da partida após reconhecer o stalker. A inglesa perdia por 2 games a 0 para a tcheca Karolina Muchova, cabeça de chave número 14 da competição.

Em nota, a WTA informou que o homem foi identificado nas primeiras fileiras da arquibancada e posteriormente expulso. Segundo a entidade -responsável pelo tênis mundial feminino-, o indivíduo será banido de todos os eventos organizados pela WTA.

Na segunda-feira, 17 de fevereiro, Emma Raducanu foi abordada em uma área pública por um homem que exibia comportamento fixo. Esse mesmo indivíduo foi identificado nas primeiras fileiras durante a partida de "Emma na terça-feira (18) no Dubai Duty Free Tennis Championships e posteriormente expulso. Ele será banido de todos os eventos da WTA enquanto aguarda uma avaliação de ameaça. [...] A WTA está trabalhando junto com Emma e sua equipe para garantir seu bem-estar e oferecer qualquer apoio necessário. A segurança das jogadores é nossa prioridade", diz trecho do comunicado da WTA.

Raducanu acabou derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/4. A partida contra Karolina Muchova era válida pela segunda rodada do WTA de Dubai.

Não é a primeira vez que a campeã do US Open de 2021 é vítima de stalker. Em 2022, um homem foi algumas vezes até a casa da atleta -na época com 18 anos- e chegou a levar um tênis do pai da tenista, pensando que era da inglesa. O indivíduo foi condenado a uma ordem restritiva de cinco anos, segundo o jornal inglês The Guardian