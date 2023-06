Técnicos visitam municípios do Amazonas para implementar programa esportivo

Manaus/AM - Em visita a cinco municípios da região do alto solimões, a equipe estratégica da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) realizou a entrega de fomento esportivo para 13 núcleos do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) em Tabatinga, e analisou a viabilidade de instalação de novos núcleos nas demais cidades.

“Nossa passagem por Tabatinga, e outros municípios do Alto Solimões, é extremamente estratégica. Aqui temos potenciais esportivos de diversas modalidades e queremos trabalhar tanto o alto rendimento olímpico quanto o esporte de base, que educa e estabelece vínculos saudáveis para uma sociedade mais forte”, comentou o secretário da Sedel, Jorge Oliveira

Entre os municípios visitados estão Tabatinga, Benjamim Constant, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Icá e Tonantins. Tabatinga possui 13 núcleos do Programa Esporte Lazer na Capital e Interior (Pelci) e deve receber mais três núcleos do projeto +Futevôlei nos Bairros.

Tabatinga conta com cerca de 700 atletas em modalidades como futsal, futebol de campo, vôlei, basquete, jiu-jitsu e judô. Com apenas 7 anos de idade, Maurício Souza é atleta de futsal e treina no Centro de Educação de Tempo Integral (CETI) João Carlos Carlos Pereira dos Santos. “É meu esporte favorito, e aqui no Pelci eu vejo que posso sonhar em ser profissional”, comentou.

Para Ana Maria de Souza, avó do atleta, é notório o desenvolvimento do seu neto tanto na escola como em casa devido a prática esportiva. “Maurício era introvertido e preferia sempre brincar sozinho. Depois que ele iniciou as aulas de futsal no Pelci, ele já interage mais em todos os ambientes, inclusive na escola teve uma melhora perceptível, porque o projeto cobra e incentiva um bom desempenho nos estudos. É maravilhoso”, relatou a dona de casa.

Mais de 30% do público do programa no município são das comunidades indígenas Umariaçu 1 e 2, que recebem aulas de futebol, futsal, jiu-jitsu, judô, vôlei, entre outros.

“É valioso o trabalho realizado aqui, formamos atletas de alto rendimento trabalhando a base e aqui está se estabelecendo uma base forte. Em um trabalho a longo prazo queremos ver o alto rendimento do Alto Solimões brilhando cada vez mais forte”, comentou o atleta olímpico e coordenador do projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, Sandro Viana.

Referência nacional com mais de 10 mil atletas em todo estado, o Pelci conta com mais cinco polos no interior do Amazonas nos municípios de Codajás, Envira, Fonte Boa, Humaitá e São Gabriel da Cachoeira.