Técnico do Real Madrid, Ancelotti elogia Endrick: 'Evolução muito rápida'

O jogadordo Palmeiras, Endrick está sob o olhar atento do Real Madrid, já que o técnico Carlo Ancelotti elogiou "uma evolução muito rápida" do futuro reforço do clube espanhol. O atacante brasileiro de 17 anos é destaque da campanha do atual líder do Brasileirão.

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (1), o treinador elogiou o jogaor. "Estamos observando e encantados com ele. Estamos observando que sua evolução é muito, muito rápida. Estou encantado que possa estar conosco na próxima temporada", disse o treinador italiano.

Segundo o GE, essa é mais uma vez que Ancelotti enaltece Endrick. Em novembro, o atacante foi chamado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, se tornando o mais jovem convocado desde Ronaldo, em 1994. E esteve em campo nas derrotas para Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. O treinador afirmou não se surpreender com a convocação.