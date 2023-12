Núcleo Redenção, do 'Manaus Esportiva', forma campeões do taekwondo

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio do programa “Manaus Esportiva”, coordenado pela Fundação Manaus Esporte (FME), oferece aulas gratuitas de várias modalidades em núcleos esportivos espalhados pela cidade. O Núcleo Redenção é destaque quando o assunto é taekwondo.

Os talentos mais recentes que iniciaram trajetórias vitoriosas na modalidade são Lucas Thomas e João Vitor Reis, ambos de 14 anos, que conquistaram medalhas em nível nacional neste mês. As aulas do espaço funcionam em parceria com a Associação Maquiné de Taekwondo.

Com auxílio do programa “Manaus Olímpica”, Lucas e João se classificaram pelos Jogos Escolares Estaduais e disputaram os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2023, que aconteceram em Brasília, de 28/10 a 8/11. Tetracampeão amazonense, Lucas foi medalha de ouro na série bronze, superando o favoritismo de outros centros.

A viagem até a capital federal foi ainda mais especial para João Vitor, que pela primeira vez esteve em um avião na vida. Foram dois sonhos realizados, já que ele também assegurou a medalha de bronze na série prata. A dupla é treinada por Alice Evelin Silva, filha de Alair Maquiné, criador do projeto no bairro.

O Núcleo Redenção tem inscrições abertas para novos alunos dos naipes masculino e feminino, a partir dos oito anos de idade. As aulas acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 20h30. Os responsáveis interessados devem comparecer ao local com documento de identificação e declaração escolar para efetuar a inscrição.

"A coordenação apoia cedendo o espaço para os treinamentos e ajudando na medida do possível. O Alair (criador do projeto) não mede esforços, é um apaixonado pela modalidade, trabalhando de forma voluntária, já formou a filha dele, que o auxilia agora e está sempre formando campeões, como é o caso do Lucas e João, que não foram os primeiros e com certeza ainda virão muitos outros", disse Vanderlea Moraes, coordenadora do Núcleo.

Com informações da assessoria