Victor Maximus representa o Amazonas em Seletiva Nacional de Judô em São Paulo

Manaus/AM - O atleta amazonense Victor Maximus já se encontra em São Paulo, onde acontece a Seletiva Nacional de Judô Sub-18 e Sub-21. O judoca conta com o apoio do Governo do Amazonas e participa da competição que segue até domingo (3), no ginásio do Clube Paineiras do Morumby.

Praticante do judô desde os 5 anos de idade, Victor Maximus é campeão amazonense, medalha de ouro na Copa Fejama Graduados, vice colocado na Super Copa Samel e primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, é também dono do bronze, na categoria sênior, da Copa Minas.

“Com o apoio do Governo do Amazonas a gente como atleta fica muito mais confiante nos treinos que estão sendo feitos. Hoje meu principal foco é ser campeão olímpico”, comentou o judoca amazonense, Victor Maximus.

A Seletiva é organizada pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e reúne mais de mil judocas de diversas regiões brasileiras. A competição é a primeira etapa do processo de formação das equipes para compor a Seleção Brasileira Juvenil e Júnior, classificando-os diretamente para o Meeting Nacional da Base.

Além da classificação, a Seletiva Nacional também garante pontos para o ranking brasileiro de judô para as duas categorias, critério utilizado para que os judocas também participem de torneios internacionais.

