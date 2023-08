Taça Manaus de Handebol Master acontece neste fim de semana no Renné Monteiro

Manaus/AM - O Ginásio Renné Monteiro recebe neste sábado (19), a partir das 9h, a Taça Manaus de Handebol Master 2023. O evento conta com apoio do Governo do Amazonas, e reúne 26 equipes que buscam as melhores colocações no pódio, além de pontuarem no ranking estadual da modalidade.

Organizado pela Liga de Handebol do Amazonas (Liham), a competição conta com a participação de atletas masters experientes na modalidade. Com disputas nas categorias masculinas e femininas (de 37+ a 60+), entre as equipes, estão confirmadas: Fênix Handebol Clube, Itacoatiara Handmaster, Atletico Rio Negro Clube, As Amazonas Handmaster, Marechal E.C Coari e Princesa do Solimões.

“O campeonato vem proporcionar aos atletas da categoria master a oportunidade de mostrarem suas habilidades, além de incentivar a prática esportiva”, comentou Auricélio Andrade, presidente da Liham.