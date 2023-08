Manchester City desiste de contratar Lucas Paquetá após investigação sobre apostas

De acordo com informação divulgada inicialmente pelo jornal inglês "Daily Mail" e confirmada pelo GE, a federação inglesa investiga apostas feitas em contas vinculadas a pessoas próximas a Lucas Paquetá. As apostas teriam sido feitas em uma partida em que o meio-campista entrou em campo.

Após o meia Lucas Paquetá ser alvo de investigação da federação inglesa de futebol (FA) por possíveis violações de apostas esportivas, o jogador do West Ham, que já recebeu proposta de 70 milhões de libras - cerca de R$ 437 milhões na atual cotação - do Manchester City, vê o negócio ser travado por conta das investigações.

