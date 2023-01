Suíte de CR7 na Arábia Saudita custa R$ 1,4 milhão por mês

Anunciado no dia 30 de dezembro do ano passado seu contrato vai até 2025.

O jogador português teve a sua estreia adiada como punição por ter danificado o celular de um torcedor do Everton em abril do ano passado. Seu primeiro jogo no novo clube será diante do Al-Ettifaq no próximo dia 21 de janeiro.

O clube Al-Nassr ainda não determinou o período máximo para permanência de Cristiano Ronaldo no hotel, mas o jogador já está em busca de um lugar fixo para morar com a família.

O hotel também possui uma loja da Louis Vuitton e campos de tênis, sauna e sala de vapor. O espaço abrange os andares 48, 49 e 50 do hotel e também possui uma sala de estar, um escritório privativo, uma sala de jantar e uma sala de mídia com tela de cinema privativa.

A suíte Kingdom, onde Cristiano Ronaldo está hospedado, é tão exclusiva que não está listada no site do hotel. O jogador tem a sua disposição pratos da China, Japão, Índia e Oriente Médio.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A suíte em que Cristiano Ronaldo está hospedado localizada dentro do hotel Four Seasons, na Arábia Saudita, tem 17 quartos e custa £ 250.000 por mês, o equivalente a R$ 1,4 milhão na cotação atual.

