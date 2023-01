Ídolo do Vasco, Roberto Dinamite morre aos 68 anos

Junto com Pelé e Rogério Ceni, ele é o único jogador do futebol brasileiro a ter mais de mil jogos por uma equipe.

Ele teve uma piora e no sábado foi internado em um hospital no Rio de Janeiro. O ex-atacante foi jogador do Gigante da Colina nas décadas de 70, 80 e 90.

Roberto Dinamite morreu neste domingo (8) aos 68 anos. O ídolo do Vasco lutava contra um tumor no intestino desde 2021.

