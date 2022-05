SPFC sai na frente, mas lanterna Fortaleza empata com golaço de Pikachu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo e Fortaleza fizeram uma partida equilibrada na noite deste domingo (8), pela quinta rodada do Brasileirão, e o resultado fez jus ao que se viu na Arena Castelão: 1 a 1. Os gols foram marcados por Luciano e Yago Pikachu.

O resultado levou o Tricolor Paulista à quinta posição, com oito pontos, confirmada após o Internacional sofrer o empate nos acréscimos no clássico diante do Juventude. Enquanto isso, o Leão do Pici, que garantiu seu primeiro ponto, ainda segura a lanterna da Série A.

Os tricolores voltam a campo na próxima quinta-feira (12), pela terceira fase da Copa do Brasil. Às 19h (horário de Brasília), o cearense visita o Vitória, em Salvador, após vitória por 3 a 0 na ida. O paulista recebe o Juventude no Morumbi, às 19h30, depois de empatar por 2 a 2 no Alfredo.

O Fortaleza começou o jogo com superioridade e ocupou o campo de defesa adversário, chegando a seis finalizações na primeira etapa — sem levar perigo a Jandrei, entretanto. Quando o São Paulo marcou, os donos da casa reagiram e chegaram ao empate com um golaço de Yago Pikachu. Após o empate, o jogo ficou movimentado, com vantagem para o Leão, que não pecou na pontaria e não conseguiu virar a partida.

Os comandados de Rogério Ceni foram inferiores nos 45 minutos iniciais, e, quando tentaram atacar, foram reféns dos cruzamentos e bolas alçadas de longe para Calleri, que cumpria a função de pivô, de costas para a zaga. Na etapa final, porém, o time equilibrou o confronto, cresceu com a entrada de Luciano, uma opção a mais na área ao lado de Calleri, e assim encontrou o gol, após assistência de Igor Gomes.

Na noite de hoje, Luciano se isolou na vice-artilharia do São Paulo na temporada, com cinco gols em 17 jogos - sendo dez como reserva. E foi nessa condição que ele encontrou a rede no Castelão: o camisa 11 são-paulino saiu do banco e, bem posicionado, recebeu ótimo passe de Igor Gomes para abrir o placar.

Aos 23 minutos do segundo tempo, o Fortaleza pressionava o São Paulo para não terminar a rodada zerado no Brasileirão. E o gol veio em uma pintura. Após cruzamento aberto pela esquerda, Yago Pikachu apareceu sozinho e acertou uma bomba de primeira para vencer Jandrei e empatar a partida. Foi o décimo gol do camisa 22 na temporada, o artilheiro do Leão em 2022.

No Castelão, a recepção ao técnico que conquistou os títulos mais importantes do Fortaleza não podia ser diferente. Rogério Ceni foi aplaudido pelos torcedores. Pelo Leão, o treinador conquistou a Copa do Nordeste de 2019, a Série B de 2018 e duas vezes o Campeonato Cearense

Com um jogo a menos que o restante das equipes do Brasileirão, o Fortaleza começou a rodada na última posição, com três derrotas em três jogos. O resultado deste domingo mantém o Leão na lanterna.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 1 SÃO PAULO

Data e hora: 08/05/2022 (domingo), às 19h (horário de Brasília)

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Éder Alexandre (SC)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

Cartões amarelos: Marcelo Benevenuto (FOR) e Yago Pikachu (FOR); Diego Costa (SAO), Igor Gomes (SAO) e Luciano (SAO)

Gols: Luciano (SAO), aos 11 minutos, Yago Pikachu (FOR), aos 23 do 2º tempo.

FORTALEZA

Max Walef; Ceballos (Lucas Crispim), Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Zé Welison (Hércules), Lucas Lima (Robson) e Juninho Capixaba; Moisés (Depietri) e Silvio Romero (Renato Kayzer). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SÃO PAULO

Jandrei, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington (Reinaldo); Andrés Colorado (Pablo Maia), Rodrigo Nestor (Patrick), Igor Gomes e Alisson; André Anderson (Luciano) e Calleri (Eder). Técnico: Rogério Ceni.