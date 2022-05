Inter cede empate nos acréscimos ao Juventude e fica fora do G4

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Juventude e Internacional usaram a bola parada para marcarem seus gols e empataram em 1 a 1, na noite deste domingo (8), no Alfredo Jaconi, pela quinta rodada do Brasileirão. Vitão, do Colorado, e Ruiz, do Ju, fizeram os gols do jogo, ambos após cobranças de falta. A equipe de Mano Menezes vencia até os 47 minutos do segundo tempo e estava entrando no G4, mas acabou cedendo a igualdade no placar.

O time de Porto Alegre soma oito pontos na competição e está em oitavo. O Ju ainda não venceu e está com três, em 18º.

O Juventude joga na quinta-feira (12), contra o São Paulo, no Morumbi, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil -a ida terminou empatada em 2 a 2. Pelo Brasileiro, o rival seguinte será o Avaí, domingo (15). O Inter volta a campo no sábado (14), para encarar o Corinthians, no Beira-Rio, pelo Brasileirão.

O Juventude criou duas chances boas de marcar no primeiro tempo. Mas, ali, pecou no principal defeito apresentado pela equipe: o acabamento. Os chutes de Pitta e Parede foram longe do gol de Daniel na etapa inicial. O centroavante ainda obrigou o goleiro a uma boa defesa na metade final. Bem organizada, a equipe da serra igualou forças com o Colorado e vazou apenas em momentos isolados, como no gol de Vitão, em bola parada.

O Inter começou o jogo apresentando os mesmos problemas do duelo anterior. Mesmo que tivesse posse de bola, não conseguia criar oportunidades ou ameaçar o gol de Cesar. No primeiro tempo, a melhor chegada foi uma conclusão de Edenilson após cruzamento de Alemão. Percebendo isso, Mano Menezes resolveu formar o meio-campo em linha com quatro jogadores e usou dois atacantes. O poder de força cresceu e as oportunidades passaram a aparecer.

O Internacional inovou na divulgação da escalação. O nome dos atletas deu lugar aos nomes das mães deles, em homenagem ao Dia das Mães. A identificação dos filhos veio menor, mas também esteve presente. Já no Juventude, a homenagem foi na camisa. Às costas dos atletas, ao invés dos nomes dos jogadores estavam os nomes das mães.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 x 1 INTERNACIONAL

Competição: Campeonato Brasileiro - Quinta rodada

Data e hora: 8 de maio de 2022 (domingo), às 19h (de Brasília)

Local: estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Luiz Claudio Regazone

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartões amarelos: Darlan, Jadson, William Matheus, Ruiz e Vitor Mendes (JUV); Pedro Henrique, Edenilson, Mauricio, Wanderson e Alan Patrick (INT)

Gols: Vitão, do Inter, aos 2 minutos do segundo tempo, e Ruiz, do Juventude, aos 47 minutos do segundo tempo.

JUVENTUDE

César; Rodrigo Soares (Paulo Henrique), Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus (Busanello); Yuri, Jadson (Vitor Gabriel) e Darlan (Ruiz); Chico, Parede (Paulinho Moccelin) e Pitta. Técnico: Eduardo Baptista.

INTERNACIONAL: Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Vitão e Renê; Dourado, Edenilson (Gabriel), De Pena, David (Alan Patrick) e Wanderson (Caio Vidal); Alemão (Pedro Henrique). Técnico: Mano Menezes.