Sousa negocia saída na Polônia e não descarta pagar multa pelo Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo está próximo de anunciar Paulo Sousa como seu novo treinador. O português foi o escolhido pela direção do clube e tenta se desligar da seleção da Polônia. Cezary Kulesza, presidente da Associação Polonesa de Futebol (APF), foi às redes sociais informar que não libera o profissional, mas o Fla entende que o dirigente está apenas blefando para levar alguma vantagem financeira no distrato. Com acordo verbal com o Rubro-negro, Sousa tenta negociar uma saída amigável com os poloneses, mas indicou estar disposto a pagar do próprio bolso a multa. O valor está fixado em 300 mil euros (R$ 1,9 milhão). Atritos na Polônia Ex-jogador com passagem vitoriosa pela seleção portuguesa e por clubes da Itália, Sousa vivia a expectativa de disputar o mata-mata classificatório à Copa do Mundo, mas um atrito com Kulesza abreviou o caminho para a Gávea. Contratado pela lenda polonesa Boniek, que ocupava a presidência do órgão, o português tem se desentendido com o atual presidente. Há divergências quanto a métodos e planejamento, o que torna a relação mais tensa. O técnico tem um contrato com gatilhos e teria seu acordo automaticamente renovado em caso de classificação à Copa do Qatar em 2022. A vaga nesta fase das Eliminatórias já havia rendido uma prorrogação automática. Nova comissão O português virá com uma comissão técnica robusta ao seu lado e a tendência é que ao menos seis profissionais cheguem para o clube: Manuel Cordeiro (auxiliar), Victor Sánchez (auxiliar), Paulo Grilo (treinador de goleiros), Cosimo Cappagli (analista), e os preparadores Lluis Sala e António Gomez. O elenco rubro-negro se reapresenta no dia 10 de janeiro para a pré-temporada, mas o time que jogará o Estadual (sub-20) inicia os trabalhos no dia 3.] Essa equipe será dirigida por Maurício Souza e vai representar o clube ao menos nas três primeiras rodadas da competição regional. O Fla busca um inédito tetra. O planejamento aponta para que os titulares comecem a estrear no Fla-Flu do dia 6 de fevereiro. O clássico ainda não tem local definido. Enquanto o gramado do Maracanã estiver passando por reforma, a casa do time será o Luso-Brasileiro, estádio da Portuguesa.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.