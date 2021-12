Lukaku marca e encerra jejum de vitórias do Chelsea no Campeonato Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com gols de Lukaku e Jorginho, o Chelsea venceu o Aston Villa por 3 a 1, neste domingo (26), no Villa Park, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado encerra o jejum de vitórias do time de Thomas Thuchel na competição.

Apesar do placar, apenas jogadores do Chelsea balançaram as redes. No primeiro tempo, James (contra) abriu o placar para o Aston Villa. Jorginho marcou dois de pênalti, e Lukaku, recuperado da Covid-19, deixou o seu no início do segundo tempo.

O resultado coloca um ponto final no jejum de dois jogos sem vitória do Chelsea no Inglês. O time de Thomas Tuchel é o terceiro colocado, com 41 pontos, seis a menos em relação ao líder Manchester City. Já o Aston Villa cai para a décima colocação, com 22 pontos.

Na próxima rodada, o Chelsea recebe o Brighton no Stamford Bridge, na próxima quarta-feira (29), às 16h30 (de Brasília). Por outro lado, o Aston Villa não entrará em campo, já que o jogo contra o Leeds United, marcado para terça (28), foi adiado devido ao surto de covid no Leeds.

JOGO

Em jogo disputado, mas com pouca inspiração, o Chelsea teve mais posse de bola, enquanto o Aston Villa apostou em lançamentos.

Aos 27 minutos do primeiro tempo, Watkins passou par Targett, que cruzou de primeira. James tentou cortar de cabeça, mas mandou para o fundo do gol de Mendy.

A festa, porém, durou pouco. Cash derrubou Hudson-Oddoi dentro da área, e a arbitragem marcou pênalti. Jorginho foi para a cobrança e, aos 33 minutos, deixou tudo igual.

Desfalque do Chelsea nos últimos jogos após ser diagnosticado com covid-19, Romelu Lukaku voltou a campo hoje. O atacante iniciou a partida no banco de reservas, mas entrou no intervalo. O camisa 9 precisou de dez minutos em campo para balançar as redes. Após levantamento de Hudson-Oddoi, Lukaku se antecipou à zaga do Aston Villa para cabecear no canto esquerdo de Martínez e virar o jogo para o Chelsea.

Mason Mount perdeu o que seria um belo gol do Chelsea. Aos 22 minutos do segundo tempo, ele foi lançado, driblou o goleiro Martínez e mandou à esquerda do gol vazio.

Já nos acréscimos, Lukaku deixou a marcação para trás, partiu em direção à área, e só parou quando foi derrubado por Konsa. A arbitragem marcou pênalti. Em novo confronto com Martínez, Jorginho mandou para o fundo da rede e decretou a vitória do Chelsea.

Thiago Silva

O zagueiro Thiago Silva deixou o gramado no início da segunda etapa. Com problema físico, o brasileiro saiu aos cinco minutos para a entrada de Andreas Christensen.