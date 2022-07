Sondagem por Benedetto e proposta bilionária por Cristiano Ronaldo agitam mercado do futebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mercado da bola do futebol nacional e internacional continua agitado, com especulações e desfechos em meio à janela de transferências pelo mundo.

No Brasil, o destaque fica com o Internacional, que consultou a situação do atacante Benedetto, do Boca Juniors, para uma possível negociação nos próximos dias.

Ainda em relação ao clube gaúcho, o atacante Thiago Galhardo abriu o jogo e explicou o motivo de ter recusado voltar ao elenco de Porto Alegre.

Já na Europa, as novidades giram em torno de Cristiano Ronaldo, que teve seu nome vetado pelo técnico do Chelsea. Enquanto isso, um time árabe fez uma proposta bilionária ao português.

Outra especulação do futebol internacional envolve o Arsenal, que depois de tirar Gabriel Jesus do Manchester City, quer outro jogador da equipe treinada por Pep Guardiola.

A reportagem destaca as principais notícias do dia no mercado da bola.

INTER SONDA BENEDETTO

O Internacional monitora a situação do atacante Darío Benedetto, de 32 anos, do Boca Juniors. O time colorado fez uma consulta para saber das condições de um eventual acordo por ele, mas um avanço real é considerado improvável.

Benedetto tem uma rixa com Juan Roman Riquelme, ex-jogador e dirigente do Boca Juniors, em razão de pagamentos de premiações —o mesmo problema enfrentado pelo zagueiro Izquierdoz e outros membros importantes do grupo. No entanto, o jogador declarou, em entrevista concedida nesta quarta-feira (12), na Argentina, que gostaria de permanecer no clube de Buenos Aires.

GALHARDO ABRE O JOGO

Thiago Galhardo foi apresentado nesta quinta-feira (14) pelo Fortaleza e deu a sua primeira entrevista coletiva. Emprestado pelo Internacional até o fim do ano, o atacante revelou alguns detalhes que o fizeram deixar o clube gaúcho ainda em 2021 rumo ao Celta de Vigo, da Espanha, e também o que o fez recusar a proposta para retornar.

"O motivo da minha saída foi um problema que eu tive com um atleta. Para mim ele não tem o caráter, a personalidade. Acho que isso foi identificado depois, pelos outros atletas, principalmente com a chegada de novos atletas. [...] Eu não quis [voltar]. Muitas pessoas me ligaram lá dentro, não só jogadores como também funcionários, para que eu voltasse. Mas era um objetivo meu não voltar para o clube", disse ele, que optou por não revelar nomes.

JOVEM GANHA CONTRATO NOVO NO SÃO PAULO

O São Paulo renovou o contrato do lateral-esquerdo Patryck, revelado em Cotia, até abril de 2027. O acordo foi feito em maio, na base. A informação foi publicada inicialmente pelo ge. O antigo contrato de Patryck terminaria em maio de 2023.

O novo vínculo ainda não foi registrado por questões burocráticas. Sem Reinaldo, com um estiramento no músculo adutor da coxa direita, Patryck treinou com os profissionais no CT da Barra Funda nesta quarta-feira a pedido do técnico Rogério Ceni. Assim, ele vira uma opção para disputar posição com Welington.

SANTOS BUSCA ZAGUEIRO

O Santos deve ir ao mercado por um zagueiro após vender Kaiky ao Almería (ESP), emprestar Robson ao Boavista (POR) e rescindir amigavelmente com Emiliano Velázquez, que acertou com o Juarez (MEX). O time alvinegro só conta com três zagueiros neste momento: Maicon, Eduardo Bauermann e Luiz Felipe.

Maicon, inclusive, sentiu um problema na panturrilha e não estará à disposição contra o Avaí no sábado (16), pelo Campeonato Brasileiro. Alex, de volta após empréstimo ao Famalicão (POR), só pode ser inscrito na reabertura da janela internacional de transferências, a partir de segunda-feira (18). Enquanto procura por outro defensor, o Santos deve promover um da base. Derick, Léo Zabala e Jair, do sub-20, brigam por essa promoção.

FLAMENGO CONCLUI TRANSFERÊNCIA DE WILLIAN ARÃO

O Flamengo informou que concluiu a transferência do meio-campista Willian Arão para o Fenerbahçe, da Turquia. O jogador encerra um período de quase sete anos no time rubro-negro, com 377 jogos e 35 gols.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu a transferência de Willian Arão para o Fenerbahçe. Agradecemos ao atleta pela dedicação ao Manto Sagrado e contribuição em tantas conquistas. Desejamos sucesso nos próximos desafios!", escreveu o clube.

MAIS SAÍDAS NO GRÊMIO

Apesar da presença no G4 da Série B, o Grêmio prepara mudanças em seu elenco. Após a saída de Benítez para o América-MG, os nomes da vez são Lucas Silva e Thiago Santos.

No caso de Thiago Santos, o meio-campista nunca caiu no gosto do torcedor e, devido as atuações irregulares, viu a situação piorar. Enquanto isso, Lucas Silva recebeu sondagens do futebol norte-americano e a diretoria não vai fazer esforço para segurar. Atualmente, tanto Lucas quanto Thiago são reservas da equipe gaúcha. A chegada de Lucas Leiva dificulta ainda mais o aproveitamento de ambos nas funções defensivas do meio-campo do time treinado por Roger Machado.

TÉCNICO DO CHELSEA VETA CRISTIANO RONALDO, DIZ JORNAL

Após conversar com Todd Boehly, novo proprietário do Chelsea, o técnico Thomas Tuchel fechou as portas do clube para Cristiano Ronaldo, segundo o "Daily Mail". O alemão quer focar no coletivo da equipe ao invés de contar com um grande astro no elenco.

No Stamford Bridge, acredita-se que a chegada do atacante português poderia "roubar" a luz de Raheem Sterling. Internamente, enxergam o atleta da seleção inglesa como uma peça que se encaixa melhor no plantel e como um líder.

CLUBE FAZ PROPOSTA BILIONÁRIA POR CRISTIANO RONALDO, SEGUNDO JORNAL

Um clube da Arábia Saudita fez uma proposta de 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,6 bilhão na cotação atual) para contratar o atacante Cristiano Ronaldo. A informação é da CNN de Portugal. De acordo com a emissora, a equipe não foi revelada.

O valor da proposta seria dividido em três partes: 30 milhões de euros (R$ 161 milhões) para o Manchester United pela transferência do craque, 250 milhões de euros (R$ 1,35 bilhão) de salário para o jogador por um contrato de dois anos e 20 milhões de euros (R$ 107 milhões) de taxa para agentes e intermediários da negociação.

NOVA INVESTIDA DO ARSENAL

O mercado de transferências do Arsenal tem sido quente. Promovendo uma forte reestruturação do elenco, o treinador Mikel Arteta parece ter preferências em atletas do Manchester City, clube onde foi auxiliar técnico recentemente. Após pagar cerda de 52 milhões de euros (R$ 282 milhões) por Gabriel Jesus, o ucraniano Oleksandr Zinchenko parece ser a bola da vez nos bastidores do clube londrino.

Segundo o site The Athletic, Arsenal e Manchester City já estão em contato para chegar a um acordo pelo serviços do jogador. O jornalista David Ornstein ainda aponta que a procura pelo lateral é uma ação imediata após perder a contratação de Lisandro Martínez, que tem acordo encaminhado com o Manchester United.