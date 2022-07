Polícia não encontra empresário Wagner Ribeiro e já o considera foragido

"O que eu vendo é credibilidade. O pessoal do Real Madrid brinca comigo: 'você é Midas, põe o dedo e vira ouro', falando do Robinho, do Kaká, do Neymar... Eu digo que não é assim. Para quem trabalha com jogador, se você tem 10 jogadores que se destacaram, é pouco"

No dia 6 de julho, a 2ª Vara Cível de São João da Boa Vista (SP) determinou a prisão de Wagner, já que ele não quis pagar uma dívida de R$ 641 mil referente a pensão alimentícia de seus dois filhos. O mandado determina que Ribeiro seja detido por 30 dias. A ordem pode ser suspensa pelo pagamento da dívida ou pela realização de um acordo entre ele e sua ex-companheira, com quem esteve em união estável.

