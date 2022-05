Sob olhares de Ronaldo, Cruzeiro vence Remo nos pênaltis e avança

BELO HORIZONTE, MG (UOL-FOLHAPRESS) - Sob os olhares de Ronaldo, o Cruzeiro travou uma verdadeira batalha diante do Remo, no Independência, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil em busca da classificação às oitavas de final. Precisando reverter o placar do jogo de ida, a Raposa venceu os paraenses por 1 a 0 e levou a decisão para os pênaltis, com gol de Edu, aos 30 minutos do segundo tempo. Na partida de ida, a Raposa havia sido superada por 2 a 1.

Nas penalidades, o Cruzeiro bateu o Remo por 5 a 4. Rafael Cabral foi o grande nome ao defender quatro cobranças. Edu iniciou a sequência e perdeu. Rafael Cabral, no entanto, defendeu a cobrança de Marlon e deixou o Cruzeiro no jogo de novo. Brock marcou e colocou a Raposa na frente, mas Bruno Alves igualou a série. Rodolfo converteu e Vanílson também anotou para o Remo. Na quarta cobrança, o jovem Daniel Junior não desperdiçou e marcou, ao contrário de Leonan que bateu para a defesa de Rafael Cabral.

Na quinta cobrança, Rafa Silva poderia marcar para a classificação. No entanto, o goleiro Vinícius defendeu. Paulinho Curuá marcou e levou a decisão para as alternadas. Na sequência, Zé Ivaldo foi o primeiro e desperdiçou para o Cruzeiro. No entanto, Lailson não aproveitou e Rafael Cabral defendeu de novo. Na segunda cobrança, Lucas Oliveira converteu para a Raposa, assim como Anderson Uchôa para o Remo.

Rafael Santos anotou a quinta cobrança para o Cruzeiro. A pressão foi para o Remo e Everton Sena cobrou para mais uma defesa de Cabral. Com isso, o Cruzeiro avançou às oitavas de final da Copa do Brasil depois de dois anos.

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira, Eduardo Brock; Geovane Jesus (Daniel Jr.), Willian Oliveira (Fernando Canesim) e Adriano (Rafa Silva), Matheus Bidu (Rafael Santos); Jajá, Luvannor (Rodolfo) e Edu. T.: Paulo Pezzolano.

REMO

Vinicius; Kevem (Everton Sena), Marlon, Daniel Felipe e Leonan; Uchôa, Marciel e Albano (Bruno Alves); Fernandinho (Lailson), Erick Flores e Brenner (Vanílson). T.: Paulo Bonamigo.

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 12 de maio de 2022, às 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA - SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA - SP) e Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (FIFA - RJ)

VAR: No tem

Gols: Edu, aos 30 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Marciel e Brenner (Remo)